Deniz Arcak: "Ölüm Tehditleri Aldım"

“Okulu 24 yılda bitirdim”

11 yaşında Ankara’da müziğe başlayan Deniz Arcak, 1987 yılında tiyatroya başladı. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen müziği seçen Arcak, “bizim ailede müzik meslek olamazdı, hobi olmalıydı” diyor. Cemre Onaylı’nın 90’lı yıllardaki gazete haberlerine yer verdiği programda Deniz Arcak, çocukluğunda hiperaktive bozukluğu ve disleksi olduğu için müzisyen olduğunu da söylüyor.

1991 yılında Metin Ülkü’ye Altın Anten Beste Yarışması’nda vokalistlik yapan Arcak, okul yıllarında 9 dersten ikmale kaldığını, okulu 24 yılda bitirdiğini de itiraf ediyor. 1993 ylıında çocukluk arkadaşı Erol Köse’nin desteğiyle ilk albümünü çıkaran ünlü sanatçı, Sinan Çetin’in çektiği klip nedeniyle ölümle tehdit edildiğini anlatıyor.

“Harun Kolçak benim için ‘deli’ dedi!”



Harun Kolçak’ın kendisi için “bu deli, bundan müzisyen olur” deddiğini de söyleyen Arcak, oyunculuğu da, müziği de çok sevdiğini söylüyor. Arcak; “her ikisi de beni ayrı ayrı çok heyecanlandırıyor. Oyunculukta hiç olamayacağın birini canlandırmak çok eğlenceli. Oyunculuk insanın manasını çok besleyen bir şey. Gözlem yeteneği, taklit yeteneği, duygudan duyguya geçiş yeteneği kazanmak adına şahane. Şarkıcılık da aslında benzer. Eğitmenlik yapıyorum. Ses terapisi yapıyorum. Şarkı söylemek isteyenlere şarkı söyletiyorum. Şarkı söylemek, bir nirvana varsa işte o. Öyle bir his ki, o kadar lezzetli bir his ki şarkı söyleyemek” diyor.

