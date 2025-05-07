Deniz Akkaya’ya 50 Bin TL’lik Tazminat Şoku

Deniz Akkaya’ya, Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık’a hakaret ettiği gerekçesiyle 50 bin TL manevi tazminat cezası verildi.

Deniz Akkaya’ya 50 Bin TL’lik Tazminat Şoku
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-05-2025 09:01

Deniz Akkaya, geçtiğimiz yıl yaşadığı olaylar nedeniyle mahkemeden kötü bir haber aldı. Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık, sosyal medya paylaşımları nedeniyle açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Deniz Akkaya’nın 50 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Sosyal Medyada Patladı, Sonu Mahkemede Bitti

Olayların fitili, 2024 yılının Mayıs ayında ateşlendi. Deniz Akkaya, o dönem hem boşanma süreciyle hem de kızının velayetiyle gündemdeydi. Gelişmeleri takip etmek isteyen Show Haber muhabiri Berat Aşıcıoğlu, röportaj için Akkaya’nın evinin bulunduğu sokağa gitti. Bu ziyaret, ünlü ismi çileden çıkardı.

Akkaya, sinirlerine hâkim olamadı. Evinin balkonundan video çekti, ardından bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, Rıdvan Bıyık’ı açıkça hedef aldı. Sert ve tehditkâr ifadeler kullandı. Takipçileriyle şu cümleleri paylaştı:

“Sizin içinizden geçerim. Küçük dünyanızda benden böyle öç olamazsınız. Bildiklerimi anlatmıyorum, anlatmaya başlarım.”

Rıdvan Bıyık Davayı Açtı, Mahkeme Kararını Verdi

Bu çıkış karşılıksız kalmadı. Rıdvan Bıyık, kendisine yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler nedeniyle mahkemeye başvurdu. Dava süreci sonunda mahkeme, Akkaya’nın ifadelerini kişilik haklarına saldırı olarak değerlendirdi. Karar netleşti: Deniz Akkaya, Rıdvan Bıyık’a 50 bin TL manevi tazminat ödeyecek.

Akkaya’dan Henüz Açıklama Gelmedi

Gündeme bomba gibi düşen bu kararla ilgili Deniz Akkaya sessizliğini koruyor. Sosyal medya hesaplarında konuya dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak magazin camiası bu gelişmeyi konuşmaya devam ediyor.

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