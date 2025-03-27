Deniz Akkaya'nın Kızı Ayşe Önbilgin Hakkında Karar Verildi! 10 Ay Hapis Cezası

Deniz Akkaya'nın Kızı Ayşe Önbilgin'e 10 Ay Hapis Cezası!

Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin, annesine şiddet uygulama ve özgürlüğünden mahrum bırakma suçlarından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak ceza, yaşının küçük olması nedeniyle 10 aya indirildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Mahkeme Kararı Belli Oldu

Manken Deniz Akkaya ile Efe Önbilgin’in kızı Ayşe Önbilgin, geçtiğimiz aylarda annesiyle yaşadığı şiddet olayları nedeniyle gündeme gelmişti. Akkaya, kızı tarafından darbedildiğini ve evinin balkonuna kilitlendiğini öne sürmüştü. Önbilgin ise annesinin kendisine termosla vurduğunu iddia etmişti.

3 Yıl Denetim Altında Olacak

İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi'nde görülen davada, Ayşe Önbilgin 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme, yaşının küçük olması nedeniyle cezasını 10 aya indirerek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Önbilgin, bundan sonra 3 yıl boyunca denetim altında tutulacak.

Deniz Akkaya: "Kalbim Kırık!"

Mahkeme kararının ardından Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından hâkim ve savcılara teşekkür etti. Açıklamalarında, “Tam 15 senedir tek başıma bir çocuk yetiştirdim. Üstelik babasının baskılarına rağmen bunu yaptım.” diyerek yaşadığı süreci anlattı.

Akkaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Dünyanın geldiği şu durumda, ergenlerin genel olarak zor bir süreç geçirdiğini hepimiz görüyoruz. Eğer benim kontrolümde olsaydı bu cezayı almadan bitecekti. Ancak çocuğumun babası, üstün yararını düşünmediği için bu süreç devam etti ve kızım bu cezayı aldı.”

Son olarak Deniz Akkaya, “Kalbi çok kırık bir anneyim” diyerek adaletin yerini bulduğunu vurguladı.