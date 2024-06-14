Deniz Akkaya'nın kızı A.Ö. babasına teslim edildi

Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde 15 yaşındaki kızı A.Ö.'nün telefonunu almak istemesi üzerine kızı tarafından balkona kilitlendiğini ve polis çağırarak kurtulduğunu anlatmıştı. Yaşanan bu olayın ardından A.Ö., devlet korumasına alındı.

15 yaşındaki A.Ö.'nün babası Efe Önbilgin, kızının Sosyal Hizmetler Kurumu'nda ya da annesinin yanında kalmasını istemediğini belirterek Aile Mahkemesi'ne velayet talebinde bulundu. İstanbul 4. Aile Mahkemesi, talebi değerlendirerek A.Ö.'nün babasına teslim edilmesine karar verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, A.Ö.'nün babasıyla kalmak ve eğitimine babasının yanında devam etmek istediği belirtildi. Mahkeme, velayete ilişkin nihai kararını ise tüm deliller toplandıktan sonra verecek.