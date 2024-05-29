Deniz Akkaya'dan şok açıklama: 'Kızımı Çocuk Esirgeme Kurumu’na ben gönderdim'

Ünlü manken ve televizyon sunucusu Deniz Akkaya, son dakika açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin’in kendisine saldırıp balkona kilitlediğini belirterek aile içi şiddet iddialarını gündeme taşıdı.

Akkaya'nın bu açıklamasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın devreye girdiği ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı haberleri yayıldı. Ancak Deniz Akkaya, bu iddialara kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Ünlü manken, "Kızımı Çocuk Esirgeme Kurumu’na ben gönderdim" diyerek, olayların kendi kontrolü dahilinde gerçekleştiğini ifade etti.

Bu gelişmelerin ardından, Deniz Akkaya’nın takipçileri ve kamuoyu, konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için gözlerini yetkililere çevirdi. Akkaya’nın bu açıklaması, aile içi dinamikler ve çocuk koruma sistemleri konularında geniş bir tartışma başlattı.