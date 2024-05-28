Deniz Akkaya'dan şaşırtan itiraf: "16 yaşındaki kızımdan şiddet görüyorum"

Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızından şiddet gördüğünü açıkladı:  “Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1,5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112’yi aramam neticesinde kurtarıldım.”

Deniz Akkaya'dan şaşırtan itiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-05-2024 10:45

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine konu olan ünlü manken Deniz Akkaya, yaptığı son açıklamayla herkesi şaşırttı. Akkaya, 16 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin'in kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu ve ardından kendisini balkona kilitlediğini söyledi.

 

Akkaya'nın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Ünlü manken, "16 sene bir telefona feda edildi" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. Olayın detaylarını paylaşan Akkaya, "Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1,5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca, 3 kez 112’yi aramam neticesinde kurtarıldım." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Deniz Akkaya'nın hayranları ve takipçileri arasında büyük bir yankı uyandırdı.

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