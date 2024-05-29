Deniz Akkaya şoke eden açıklamalarına devam ediyor: 'Aile büyükleri şiddet uyguluyor'

Eski manken Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı A.Ö.’nün kendisine saldırıp balkona kilitlediğini iddia ederek gündeme oturdu. Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçerek kızı koruma altına aldı.

Akkaya, yaşanan bu gelişmeler sonrasında açıklamalarına devam etti. Babası Muzaffer Akkaya’nın, torunu A.Ö.’nün velayetini almak istediğini belirten Deniz Akkaya, buna kesinlikle izin vermeyeceğini vurguladı. Eski manken, aile büyüklerinin kızına şiddet uyguladığını da iddia ederek, "Kızımın güvende olması için mücadele edeceğim" dedi.

Deniz Akkaya’nın bu iddiaları ve aile içi çatışmalar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İşte Akkaya'nın açıklamaları:

