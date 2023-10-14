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Deniz Akkaya Musevilere destek mesajı paylaştı, sözleri olay oldu: "Bacılarınızın bacaklarını, kalçalarını..."

Deniz Akkaya, İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken yaptığı Musevilere dair açıklamalarla gündeme geldi. Akkaya, Türkiye'deki Musevilerin ülkenin ana sorunu olmadığını belirterek sert ifadeler kullandı.

Deniz Akkaya Musevilere destek mesajı paylaştı, sözleri olay oldu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-10-2023 13:03

Hamas ile İsrail arasındaki şiddetli çatışmalar sırasında, can kayıpları artmış ve İsrail kara harekatına hazırlanırken sınır bölgelerinde son hazırlıklar devam ederken Deniz Akkaya'nın sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

Akkaya, "Bu son yorumum ağır olacak, ancak acı gerçekleri konuşmak gerekiyor" diyerek şunları yazdı:

"Eğer bir grup Musevi'nin dünya üzerinde büyük bir güç olduğunu düşünüyorsak, o zaman Müslümanlar olarak kendimize sormamız gereken şey, nerede yanlış yaptığımızdır. Bu konuyu hiç düşündünüz mü?"

Akkaya daha sonra yaptığı paylaşımda şunları ekledi: "Türkiye Cumhuriyeti'nin ana sorunu, ülkemizdeki azınlık olan Museviler değil, kendilerini Müslüman olarak tanımlayan Afganlar ve Araplar gibi görünüyor. Sosyal medyada kadınlarımızın gizlice çekilen bacak ve kalça fotoğraflarını yayınlayan, kız kardeşlerimize tecavüz eden bu insanlar. Yazdıklarımın hepsi resmi kayıtlarla polis tarafından ispatlanmıştır."

Akkaya, "Ben Musevi dostlarımla aynı mahallede yaşamaya, ticaret yapmaya ve dost kalmaya hazırım" ifadeleriyle gündeme geldi.

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