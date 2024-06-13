Deniz Akkaya kızının odasında telefon buldu, isyan etti: "Anneliğe dair bildiğim her şey darmadağın"

Deniz Akkaya, geçtiğimiz haftalarda 16 yaşındaki kızı A.Ö.'nün kendisine fiziksel olarak saldırıp, balkona kilitlediğini açıklamasıyla gündeme gelmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın müdahalesiyle A.Ö. koruma altına alınmıştı.

Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren manken, iş insanı Efe Önbilgin ile ilişkisinden doğan kızının devlet korumasına alınması hakkında, "Evet, kendi rızamla ben gönderdim Çocuk Esirgeme'ye. Burnu sürtsün diye!" sözleriyle şaşkınlık yaratmıştı.

Akkaya, daha sonra yaptığı bir açıklamada, "Barodan kızıma atanan ve babama giden avukat, babamı velayet davası açmak için ikna etmiş. Babam günde 20 saat televizyon seyredip dışarı çıkmıyor, kimseyi beğenmiyor. Çocuğumun onun yanına gitmemesi gerektiğini çok iyi biliyor. Senelerce babamın uyguladığı şiddeti, yaşattığı travmaları kapatarak yaşadık. Annemi öldürdün, sıra bana geldi belli ki... Buna izin vermeyeceğim" diyerek babasına sert eleştirilerde bulunmuştu.

46 yaşındaki Deniz Akkaya'nın ailesinde sular durulmuyor. Ünlü isim, son olarak Twitter'da yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Bir kez daha babası Muzaffer Akkaya'yı hedef alan eski manken, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuyu Katarsis'te anlatacaktım, senelerdir Gökhan Çınar'la bunu konuşuyoruz. Katarsis ekibine 'Gerçekleri anlatıp bu şeytanın yeryüzü şubesi babamın ölmesine ben vesile olmayayım' derdim. Ama sen Muzaffer Akkaya, tüm Türkiye önünde ölmeden cehennemi yaşayacaksın! Kızımla aramdaki konuyu kendi kişisel hırsına alet edip annemi öldürdüğün gibi beni öldüremeyeceksin."

Ardından kızıyla ilgili bir paylaşım daha yapan Deniz Akkaya, A.Ö.'nün odasında ikinci bir telefon bulduğunu belirtti.

İki telefonun fotoğrafını çekerek Twitter'da yayınlayan ünlü isim, "Aklımı kaybetmek üzereyim. Kızımın odasını hayatımda ilk kez kontrol ediyorum ve ikinci bir telefon çıktı. Anneliğe dair bildiğim her şey darmadağın, bütün güvenimi yerle bir etti... Yepyeni bir telefon ve yine kilitli ama kendi ismi yazıyor. Allah’ım sen aklıma mukayyet ol" diye yazdı.

"Belki babası hediye etmiştir" şeklindeki yorumlara da kayıtsız kalmayarak; "Babası hediye ettiyse de bu kadar zamandır neden saklanıyor? Gizli yerden çıktı! Belkilerle çocuk mu büyütülür?" yanıtını verdi.