Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

Eski manken Deniz Akkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hakaret ve tehdit soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Gazeteci Ceylan Sever’in sosyal medya hesabından duyurduğu bilgilere göre, Akkaya’nın gözaltı kararının gerekçesi, kızının vesayet davasına bakan hakim hakkında attığı tweetler.

Savcılık, Akkaya'nın paylaşımlarını hukuki sınırları aşan ifadeler olarak değerlendirdi ve olayla ilgili inceleme başlattı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Akkaya'nın gözaltına alınmasına karar verildiği bildirildi