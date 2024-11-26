Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakaret, tehdit suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında eski manken Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı verildi.

Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-11-2024 10:49

Eski manken Deniz Akkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hakaret ve tehdit soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Gazeteci Ceylan Sever’in sosyal medya hesabından duyurduğu bilgilere göre, Akkaya’nın gözaltı kararının gerekçesi, kızının vesayet davasına bakan hakim hakkında attığı tweetler.

Savcılık, Akkaya'nın paylaşımlarını hukuki sınırları aşan ifadeler olarak değerlendirdi ve olayla ilgili inceleme başlattı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Akkaya'nın gözaltına alınmasına karar verildiği bildirildi