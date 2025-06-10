Demirel Ailesi Sezonu Aile Boyu Açtı!

Volkan Demirel ve Zeynep Demirel, kızlarıyla birlikte yaz sezonunu açtı. Ünlü çift, beş kişilik mutlu aile tablosunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Tatilin en özel anı ise küçük kızları Yasmin'in ilk kez denize girdiği anlar oldu.

Aileye Yeni Bir Üye: Yasmin

Şubat ayında üçüncü bebeklerini kucaklarına alan Volkan Demirel ve Zeynep Demirel, kızları Yasmin ile ailelerini daha da genişletmişti. Yade ve Yeda'nın ardından dünyaya gelen Yasmin, ailenin en küçük üyesi olarak mutluluğu katladı. Ünlü çift, yaz tatilini tüm çocuklarıyla birlikte geçirmenin keyfini çıkarıyor.

Yasmin’in İlk Deniz Deneyimi

Bu yılın en özel anlarından biri ise küçük Yasmin'in ilk kez denizle buluşması oldu. Çift, minik kızlarının bu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tatil karelerinde Volkan Demirel ve Zeynep Demirel’in mutluluğu dikkatlerden kaçmadı. Ailenin doğal ve samimi pozları, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.