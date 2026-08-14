Burak Özçivit'li Güneşin Doğduğu Yer Dizisinden İlk Tanıtım Geldi

Burak Özçivit, atv'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer ile ekrana dönüyor. Adana'da çekilen iddialı yapımdan yayınlanan ilk tanıtım büyük ilgi gördü.

Burak Özçivit'li Güneşin Doğduğu Yer Dizisinden İlk Tanıtım Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-08-2026 19:38

Televizyon dünyasının merakla beklediği projelerden biri daha ekran yolculuğuna başladı. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın ortaklığındaki TIMS&B Productions’ın üstlendiği "Güneşin Doğduğu Yer" dizisi geçtiğimiz günlerde sete çıkarak motor dedi. Kanal yönetimi ve yapım ekibi yeni sezonun iddialı işleri arasında gösterilen yapımın ilk sahnelerini İstanbul’da kaydetti. Metropoldeki çekim takvimini planlanan sürede tamamlayan ekip hikayenin ana eksenini oluşturacak Adana sahneleri için güneye indi. Önümüzdeki günlerde atv ekranlarında seyirciyle buluşacak olan televizyon dizisi geniş prodüksiyon ölçeği ve titizlikle planlanan lojistik altyapısıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor.

Efsanevi Konak Yeniden Sette

Çekimlerin Adana ayağında televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı tarihi bir mekan merkez üs olarak öne çıkıyor. Türk televizyon tarihinde geniş kitlelere ulaşan "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde kullanılan ünlü konak Güneşin Doğduğu Yer için kapılarını yeniden açtı. Yapım ekibi konağın iç ve dış mimarisini yeni hikayenin dramatik dokusuna uygun şekilde dekore etti. Dizinin senaryosunu usta kalem Yıldız Tunç kaleme alırken yönetmen koltuğunu Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali paylaşıyor. Deneyimli yönetmen ikilisi Çukurova'nın coğrafi zenginliğini ve konağın görsel atmosferini etkileyici kamera açılarıyla birleştirerek ekrana taşımayı hedefliyor.

Kenan Kozan Karakteriyle Güçlü Dönüş

Yeni sezon öncesi beklentiyi artıran ilk somut adım ise dizinin resmi tanıtım videosuyla geldi. Yayınlanan tanıtım klibinde başrol oyuncusu Burak Özçivit izleyicilerin karşısına çıktı. Başarılı aktör güçlü dramatik unsurlar barındıran yapımda "Kenan Kozan" karakterine hayat veriyor. Dizinin temel olay örgüsü Kenan'ın Almanya yolculuğunda hayatının aşkı Leyla ile karşılaşması etrafında şekilleniyor. İkilinin sınırları aşan bu tutkulu birlikteliği her iki karakterin de geçmişini ve geleceğini kökünden sarsacak fırtınalı bir süreci başlatıyor. Özçivit’in oyunculuğuyla şekillenen tanıtım filmi dijital platformlarda ve televizyon ekranlarında yayınlandığı andan itibaren dizi tutkunlarından yüksek etkileşim topladı.

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