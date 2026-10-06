Demet Şener'den Şaşırtan Kaza: Spor Yaparken Dengesini Kaybetti!

Spor yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen eski manken Demet Şener o anları "Sürpriz sonlu" notuyla paylaştı. Detaylar haberimizde!

Demet Şener'den Şaşırtan Kaza: Spor Yaparken Dengesini Kaybetti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-10-2026 13:27

Türkiye'nin tescilli güzellerinden, başarılı ve disiplinli yaşam tarzıyla her daim adından söz ettiren eski manken ve sunucu Demet Şener rutin antrenmanı sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Aktif spor yaşamıyla gençlere taş çıkartan 49 yaşındaki ünlü isim, spor yaparken dengesini kaybederek yere düştü. Yaşadığı o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Şener esprili yaklaşımıyla dikkat çekti.

Sürpriz Sonlu Paylaşım Binlerce Etkileşim Aldı

Disiplinli antrenman programlarıyla bilinen Demet Şener spor salonunda çalıştığı sırada aniden dengesini kaybedip yere yuvarlandığı anların videosunu "Sürpriz sonlu" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce izlenme ve yorum alan eğlenceli video sosyal medyanın en çok konuşulan paylaşımları arasına girdi. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan ünlü ismin neşeli tavrı hayranlarının içini rahatlattı.

Formunun Sırrını ve Sağlıklı Yaşam Rutinini Açıklamıştı

1995 Türkiye Güzeli seçilen ve geçmişte milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile evlilik yaşayıp iki çocuk dünyaya getiren Demet Şener kusursuz fiziksel formunu borçlu olduğu sıkı yaşam kurallarını geçtiğimiz aylarda magazin basınıyla paylaşmıştı. Sağlıklı yaşamını şu sözlerle özetlemişti:

"Haftanın 3 günü ağırlık antrenmanı yapıyorum, vakit buldukça yürümeye çalışıyorum. 18.30'dan sonra hiçbir şey yemiyorum. En geç 23.00'te uyuyorum. Sabah 07.00'de uyanıyorum. Canım çok tatlı çekerse de haftada 1 istediğim tatlı/tuzlu ne bulursam yiyorum. Bozma günlerim var."

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