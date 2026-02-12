Demet Şener’den Samimi İtiraflar: "Çocuk Olmayacaksa Evliliğe Gerek Yok!"

Tescilli güzel ve model Demet Şener, NTV ekranlarında yayınlanan, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk oldu. Özel hayatından güzellik anlayışına kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulunan Şener, özellikle evlilik ve aşk konusundaki yeni bakış açısıyla dikkat çekti.

"Bir Gecede Hayatım Değişti, Merdivenlerde Ağlardım"

18 yaşına girmeden Türkiye Güzeli seçilen Demet Şener, şöhretin ilk yıllarının sandığı kadar kolay olmadığını anlattı:

"Bir gecede hayatım değişti. Türkiye Güzeli seçildiğimde 18 yaşımda bile değildim. O geceden sonra asla eskisi gibi, sıradan bir hayatım olmadı. Bazen apartmanın merdivenlerine oturup ağladığımı hatırlıyorum, o kadar çekiştiriliyordum ki... Ailem de tecrübesizdi, çok çalışıyordum. "

Evlilik ve Aşk Tanımı Tamamen Değişti

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile olan evliliğinin bitişini "büyük bir hayal kırıklığı" olarak nitelendiren Şener, artık hayata daha farklı bakıyor:

"Çok fikirlerim değişti. Evlilik bir aile kurulacaksa, çoluk çocuk yapılacaksa, bildiğimiz klasik aile olunacak olması gereken şey..."

Şu anki ilişkisinde aşkı yeniden keşfettiğini belirten ünlü isim; "Aşk tanımım da değişti, şimdi beraber olduğum insanla değişti. Gençken kurulan evlilikler, aşklar da kıymetli ama, şu an ki kafa yapısıyla aşk daha farklı, çok daha tadı güzel! Beraber olduğum kişi de çok düzgün, birbirimize fark ettirdiğimiz beyinler ve karakteriz, o da çok zevkli oluyor... Tam hayat arkadaşı. İmza o yüzden gerekli dedim, onunla çok mutluyuz, ayrı evlerimiz var, gönülden biriz, hayatı beraber sırtlıyoruz." dedi.

"Hiçbir Yerimde Estetik Yok, Sadece Botox ve Dudak Dolgusu"

Güzellik sırları ve estetik iddialarına da son noktayı koyan Şener, doğallıktan yana olduğunu vurguladı:

Estetik İddiaları: "Güzel kalmak istiyorum, bunu abartmıyorum. Yılda bir kez botox yaptırıyorum, dudağımda dolgu var, artık bunu söylemekten sıkıldım başka hiçbir yerimde estetiğim yok, ne burnum, ne çenem, ne elmacık kemiğim hiçbir yerimde estetik yok."

Sosyal Medya Eleştirisi: "Telefondaki app'lerden kendilerini inceltmek yerine, sabah erken kalkıp spor yapsalar, güzel beslenseler, çok daha iyi olacak."

"Bugünkü Yarışmalara Girmezdim"

Kendi dönemindeki güzellik yarışmalarının çok daha prestijli olduğunu savunan Şener, "Bugün olsa o yarışmaya girerdim. Ama bugünki güzellik yarışmalarına girmezdim. Benim güzellik yarışmasına girdiğimde önemi çok fazlaydı, şimdi değeri azaldı. Son 15 seneyi sorsanız, hangi güzel nerede ben bile bilmiyorum, bizim zamanımızda çok kıymetliydi. Eskisi gibi olsa, kızım katılsa hayır demezdim." ifadelerini kullandı.