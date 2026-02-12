Demet Şener’den Samimi İtiraflar: "Çocuk Olmayacaksa Evliliğe Gerek Yok!"

Demet Şener Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programında neler anlattı? Evlilik, aşk ve estetik hakkındaki samimi itirafları ve hayat hikayesinin bilinmeyenleri haberimizde...

Demet Şener’den Samimi İtiraflar:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-02-2026 18:17

Tescilli güzel ve model Demet Şener, NTV ekranlarında yayınlanan, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk oldu. Özel hayatından güzellik anlayışına kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulunan Şener, özellikle evlilik ve aşk konusundaki yeni bakış açısıyla dikkat çekti.

"Bir Gecede Hayatım Değişti, Merdivenlerde Ağlardım"

18 yaşına girmeden Türkiye Güzeli seçilen Demet Şener, şöhretin ilk yıllarının sandığı kadar kolay olmadığını anlattı:

"Bir gecede hayatım değişti. Türkiye Güzeli seçildiğimde 18 yaşımda bile değildim. O geceden sonra asla eskisi gibi, sıradan bir hayatım olmadı. Bazen apartmanın merdivenlerine oturup ağladığımı hatırlıyorum, o kadar çekiştiriliyordum ki... Ailem de tecrübesizdi, çok çalışıyordum. "

Evlilik ve Aşk Tanımı Tamamen Değişti

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile olan evliliğinin bitişini "büyük bir hayal kırıklığı" olarak nitelendiren Şener, artık hayata daha farklı bakıyor:

"Çok fikirlerim değişti. Evlilik bir aile kurulacaksa, çoluk çocuk yapılacaksa, bildiğimiz klasik aile olunacak olması gereken şey..."

Şu anki ilişkisinde aşkı yeniden keşfettiğini belirten ünlü isim; "Aşk tanımım da değişti, şimdi beraber olduğum insanla değişti. Gençken kurulan evlilikler, aşklar da kıymetli ama, şu an ki kafa yapısıyla aşk daha farklı, çok daha tadı güzel! Beraber olduğum kişi de çok düzgün, birbirimize fark ettirdiğimiz beyinler ve karakteriz, o da çok zevkli oluyor... Tam hayat arkadaşı. İmza o yüzden gerekli dedim, onunla çok mutluyuz, ayrı evlerimiz var, gönülden biriz, hayatı beraber sırtlıyoruz." dedi.

"Hiçbir Yerimde Estetik Yok, Sadece Botox ve Dudak Dolgusu"

Güzellik sırları ve estetik iddialarına da son noktayı koyan Şener, doğallıktan yana olduğunu vurguladı:

  • Estetik İddiaları: "Güzel kalmak istiyorum, bunu abartmıyorum. Yılda bir kez botox yaptırıyorum, dudağımda dolgu var, artık bunu söylemekten sıkıldım başka hiçbir yerimde estetiğim yok, ne burnum, ne çenem, ne elmacık kemiğim hiçbir yerimde estetik yok."

  • Sosyal Medya Eleştirisi: "Telefondaki app'lerden kendilerini inceltmek yerine, sabah erken kalkıp spor yapsalar, güzel beslenseler, çok daha iyi olacak."

     

"Bugünkü Yarışmalara Girmezdim"

Kendi dönemindeki güzellik yarışmalarının çok daha prestijli olduğunu savunan Şener, "Bugün olsa o yarışmaya girerdim. Ama bugünki güzellik yarışmalarına girmezdim. Benim güzellik yarışmasına girdiğimde önemi çok fazlaydı, şimdi değeri azaldı. Son 15 seneyi sorsanız, hangi güzel nerede ben bile bilmiyorum, bizim zamanımızda çok kıymetliydi. Eskisi gibi olsa, kızım katılsa hayır demezdim."  ifadelerini kullandı.

Benzer Haberler
Dilan Çıtak’tan Survivor Bayhan İtirafı: Dilan Çıtak’tan Survivor Bayhan İtirafı: "Sert Mizaçlı ve Kibir Var"
Pelin Akil Sahnelere Dönüyor! İşte Yeni Karakteri... Pelin Akil Sahnelere Dönüyor! İşte Yeni Karakteri...
Ebru Gündeş’ten Riyad Çıkarması: 1 Saatlik Sahneye 20 Milyon TL! Ebru Gündeş’ten Riyad Çıkarması: 1 Saatlik Sahneye 20 Milyon TL!
Mehmet Ali Erbil’den Mehmet Ali Erbil’den "Enseli" Sevgi Gösterisi: "Beni Böyle Sevmişler"
Pınar Deniz Setlere Dönüyor! Bölüm Başı Ücreti Dudak Uçuklattı Pınar Deniz Setlere Dönüyor! Bölüm Başı Ücreti Dudak Uçuklattı
Demet Akalın’dan Nostalji Rüzgarı: Estetiksiz Hali Gündem Oldu Demet Akalın’dan Nostalji Rüzgarı: Estetiksiz Hali Gündem Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Bekarlığa Veda Ediyor: Burak Yörük Evleniyor!
  • 12-02-2026 11:33

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Bekarlığa Veda Ediyor: Burak Yörük Evleniyor!

Beren Saat’ten Radikal Dönüş!
  • 12-02-2026 12:24

Beren Saat’ten Radikal Dönüş! "CapitaliZoo" ile Müzik Dünyasını Salladı.

Pelin Akil Sahnelere Dönüyor! İşte Yeni Karakteri...
  • 14-02-2026 11:30

Pelin Akil Sahnelere Dönüyor! İşte Yeni Karakteri...

Serenay Aktaş’tan
  • 10-02-2026 14:33

Serenay Aktaş’tan "Yabancı Sevgili" İsyanı: "Yaş Meselesiydi, Aydınlanalım!"

Ebru Gündeş’ten Riyad Çıkarması: 1 Saatlik Sahneye 20 Milyon TL!
  • 14-02-2026 11:20

Ebru Gündeş’ten Riyad Çıkarması: 1 Saatlik Sahneye 20 Milyon TL!