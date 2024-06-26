Demet Şener ve Tolga Arman evleniyor

Demet Şener, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu Tolga Arman'dan evlenme teklifi aldı. Sevgilisine 'evet' diyen Şener, mutluluğunu paylaştı.

Demet Şener ve Tolga Arman evleniyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-06-2024 11:21

Demet Şener, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tolga Arman ile evleniyor. Ünlü model ve oyuncu, Bodrum Türkbükü'nde Tolga Arman'ın kiraladığı evde aldığı evlilik teklifine 'evet' dedi. Teklif sırasında sevgilisinin kendisine hediye ettiği büyük tektaş yüzük dikkatlerden kaçmadı.

Şener, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara "Dün gece bir takım kutlamalar yapıldı tabii ki" notunu düşerek, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Takipçilerinden gelen tebrik mesajlarına tek tek cevap veren Şener, herkese teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Demet Şener, daha önce yaptığı bir açıklamada "Ben Tolga ile gönülden bağlıyım. Evlilik olur mu bilmiyorum. Herhangi bir imzaya gerek yok. Hiçbir beklentim yok, şart değil" demişti. Ancak Şener, aşk dolu birlikteliğini bir adım öteye taşıyarak evlilik kararı aldı.

Demet Şener, 2005-2018 yılları arasında İbrahim Kutluay ile, 2019-2021 yılları arasında ise Cenk Küpeli ile evli kalmıştı. Tolga Arman da daha önce bir evlilik yaşamıştı. Şimdi ise iki eski evli çift, yeni bir başlangıç için adım atıyor.

Çiftin düğün hazırlıklarıyla ilgili detaylar merakla beklenirken, hayranları ve yakın çevresi, Demet Şener ve Tolga Arman’a mutluluklar diliyor.

Benzer Haberler
Yıldız Çağrı Atiksoy'un paylaşımı ortalığı karıştırdı! Yıldız Çağrı Atiksoy'un paylaşımı ortalığı karıştırdı!
Gökhan Türkmen'in tatil keyfi Gökhan Türkmen'in tatil keyfi
15 milyon 100 bin emeklinin Adı Soyadı yazdı, Alt yazı geçti, TBMM onayından geçen 22000 TL emekli ek ödeme duyuruldu!  15 milyon 100 bin emeklinin Adı Soyadı yazdı, Alt yazı geçti, TBMM onayından geçen 22000 TL emekli ek ödeme duyuruldu! 
SSK ve Bağkur emeklisinin beklediği para ödemesi geldi! 65 yaş üzeri olan tüm emeklilere SSK aracılığı ile 13100 TL nakit veriliyor!  SSK ve Bağkur emeklisinin beklediği para ödemesi geldi! 65 yaş üzeri olan tüm emeklilere SSK aracılığı ile 13100 TL nakit veriliyor! 
Hülya Avşar eleştirilere yanıt verdi: Hülya Avşar eleştirilere yanıt verdi: "Bana kaldı"
Demet Akalın’dan bikinili paylaşım! Demet Akalın’dan bikinili paylaşım!
ÇOK OKUNANLAR
Gökhan Türkmen'in tatil keyfi
  • 26-06-2024 13:43

Gökhan Türkmen'in tatil keyfi

Aslı Bekiroğlu, Çeşme'de yaz sezonunu açtı
  • 22-06-2024 14:02

Aslı Bekiroğlu, Çeşme'de yaz sezonunu açtı

Demet Özdemir'in 'Aşk' tanımı sosyal medyayı ikiye böldü
  • 20-06-2024 13:13

Demet Özdemir'in 'Aşk' tanımı sosyal medyayı ikiye böldü

İşte yeni Dilber
  • 21-06-2024 17:40

İşte yeni Dilber

Hayranlarını heyecanlandıran gelişme: Burak Deniz ve Öykü Karayel aynı projede
  • 20-06-2024 14:29

Hayranlarını heyecanlandıran gelişme: Burak Deniz ve Öykü Karayel aynı projede