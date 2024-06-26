Demet Şener ve Tolga Arman evleniyor

Demet Şener, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tolga Arman ile evleniyor. Ünlü model ve oyuncu, Bodrum Türkbükü'nde Tolga Arman'ın kiraladığı evde aldığı evlilik teklifine 'evet' dedi. Teklif sırasında sevgilisinin kendisine hediye ettiği büyük tektaş yüzük dikkatlerden kaçmadı.

Şener, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara "Dün gece bir takım kutlamalar yapıldı tabii ki" notunu düşerek, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Takipçilerinden gelen tebrik mesajlarına tek tek cevap veren Şener, herkese teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Demet Şener, daha önce yaptığı bir açıklamada "Ben Tolga ile gönülden bağlıyım. Evlilik olur mu bilmiyorum. Herhangi bir imzaya gerek yok. Hiçbir beklentim yok, şart değil" demişti. Ancak Şener, aşk dolu birlikteliğini bir adım öteye taşıyarak evlilik kararı aldı.

Demet Şener, 2005-2018 yılları arasında İbrahim Kutluay ile, 2019-2021 yılları arasında ise Cenk Küpeli ile evli kalmıştı. Tolga Arman da daha önce bir evlilik yaşamıştı. Şimdi ise iki eski evli çift, yeni bir başlangıç için adım atıyor.

Çiftin düğün hazırlıklarıyla ilgili detaylar merakla beklenirken, hayranları ve yakın çevresi, Demet Şener ve Tolga Arman’a mutluluklar diliyor.