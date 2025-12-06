Demet Şener ve Tolga Arman Aşkına İkinci Şans: Şener "İyi ki Adım Atmış" Diyerek Barıştıklarını Duyurdu

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Tolga Arman ile yollarını ayıran eski manken Demet Şener, Bağdat Caddesi’nde katıldığı bir etkinlikte barıştıklarını resmen duyurdu. Şener, "Karşılıklı saygı ve sevgi bitmediyse yerine konulabiliyor" diyerek ilişkilerine bir şans daha verdiklerini açıkladı.

Barışma Adımı Tolga Arman’dan Geldi

Demet Şener, barışmak için ilk adımı kimin attığı sorusuna samimi bir yanıt verdi:

"İlk adımı Tolga Arman attı. Böyle şeylerde biraz daha erkek tarafı yapar diye düşünüyorum ama onun hiçbir önemi yok. Gerçekten bu gibi şeylerde kimin ayrıldığı önemli değildir, önemli olan sonuçtur. Bir taraf bir adım atar diğeri iki adım atar. İyi ki Tolga adım atmış da barışmışız"

Şener, "Karşılıklı saygı ve sevgi bitmediyse yerine konulabiliyor" sözleriyle, aralarındaki ilişkinin temelinin sağlam olduğunu vurguladı.

Fit Görünümünün Sırrı: "Pozitiflik ve Sevgi"

Özel hayatının yanı sıra fit görünümünü nasıl koruduğu hakkında da konuşan Demet Şener, sırrının pozitif yaşam enerjisi olduğunu söyledi: