Demet Şener ve Tolga Arman Aşkına İkinci Şans: Şener "İyi ki Adım Atmış" Diyerek Barıştıklarını Duyurdu

Demet Şener, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı Tolga Arman ile barıştığını açıkladı. Şener, ilk adımı Arman'ın attığını belirterek, "İyi ki barışmışız" dedi.

Demet Şener ve Tolga Arman Aşkına İkinci Şans: Şener
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-12-2025 15:02

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Tolga Arman ile yollarını ayıran eski manken Demet Şener, Bağdat Caddesi’nde katıldığı bir etkinlikte barıştıklarını resmen duyurdu. Şener, "Karşılıklı saygı ve sevgi bitmediyse yerine konulabiliyor" diyerek ilişkilerine bir şans daha verdiklerini açıkladı.

Barışma Adımı Tolga Arman’dan Geldi

Demet Şener, barışmak için ilk adımı kimin attığı sorusuna samimi bir yanıt verdi:

"İlk adımı Tolga Arman attı. Böyle şeylerde biraz daha erkek tarafı yapar diye düşünüyorum ama onun hiçbir önemi yok. Gerçekten bu gibi şeylerde kimin ayrıldığı önemli değildir, önemli olan sonuçtur. Bir taraf bir adım atar diğeri iki adım atar. İyi ki Tolga adım atmış da barışmışız"

Şener, "Karşılıklı saygı ve sevgi bitmediyse yerine konulabiliyor" sözleriyle, aralarındaki ilişkinin temelinin sağlam olduğunu vurguladı.

Fit Görünümünün Sırrı: "Pozitiflik ve Sevgi"

Özel hayatının yanı sıra fit görünümünü nasıl koruduğu hakkında da konuşan Demet Şener, sırrının pozitif yaşam enerjisi olduğunu söyledi:

"Beni belli bir yere koydular, bu benim için çok kıymetli. Kendine saygı duyan seven insan zaten kendisine dikkat eder... Biz hep mutlulukla, pozitiflikle, sevgiyle yaptığı işi severek yaşadığı hayatı severek mutlu mutlu yaşıyorum. Bunun bir etkisi vardır."

Benzer Haberler
Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı! Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!
Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız Londra’da Aşk Tazeledi: Ünlü Çiftten Yeni Tatil Paylaşımları! Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız Londra’da Aşk Tazeledi: Ünlü Çiftten Yeni Tatil Paylaşımları!
Gülse Birsel'den Çifte Komedi Bombası: Yeni Diziye Başladığını Açıkladı Gülse Birsel'den Çifte Komedi Bombası: Yeni Diziye Başladığını Açıkladı
Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı İtalya Tatilinde: Aşk Pozları Sosyal Medyayı Salladı! Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı İtalya Tatilinde: Aşk Pozları Sosyal Medyayı Salladı!
Hazal Kaya'dan 'Adını Feriha Koydum' Göndermesi: Hazal Kaya'dan 'Adını Feriha Koydum' Göndermesi: "Bir de Bayıl İstersen Feriha"
Serenay Sarıkaya'nın Gözlüğü Olay Oldu: Fiyatı Dudak Uçuklattı! Serenay Sarıkaya'nın Gözlüğü Olay Oldu: Fiyatı Dudak Uçuklattı!
ÇOK OKUNANLAR
Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama:
  • 02-12-2025 10:44

Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama: "Divertikül kanaması ile..."

Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!
  • 06-12-2025 17:15

Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor
  • 01-12-2025 13:27

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!
  • 04-12-2025 11:31

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı
  • 05-12-2025 10:00

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı