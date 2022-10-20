Demet Şener: Tolga Arman çok sevilecek bir insan

Demet Şener (45), önceki gün Bebek'te görüntülendi. Sevgilisi Tolga Arman ile seyahatten yeni geldiğini söyleyen Şener, "Annemleyim bugün. İşimiz var, onları halledeceğiz" dedi.



"HAYATIMIZDA HER ŞEY YOLUNDA"

İşlerinin yoğunluğundan dolayı kısa tatiller yaptığını ifade eden Demet Şener, "Çocukları da uzun süre bırakmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çok mutlu olduğunu belirten Şener, "Çok şükür, hayatımızda her şey yolunda" açıklamasını yaptı.



"ÇOK SEVİLECEK BİR İNSAN"

İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları İrem ile Ömer'in sevgilisini çok sevdiğini ifade eden Demet Şener, "Tolga, çok sevilecek bir insan. Çok düzgün..." dedi.