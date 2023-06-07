  • 07 HAZİRAN Çarşamba 14:43
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Demet Şener ile Tolga Arman'ın Bodrum'da romantik tatili

Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman ile Bodrum'da tatil yapıyor. Ünlü çift önceki gün objektiflere yakalandı. Deniz ve güneşin keyfini süren ikilinin eğlenceli dikkat çekti.

Demet Şener ile Tolga Arman'ın Bodrum'da romantik tatili
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-06-2023 11:13

Eski model Demet Şener, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Tolga Arman ile birlikte Bodrum'da unutulmaz bir tatilin keyfini çıkarıyor. Geçtiğimiz haftalarda sezonu açmak için Bodrum'u tercih eden çift, konakladıkları otelin iskelesinde görüntülendi. Objektiflere yansıyan anlar, Şener ve Arman'ın romantik ve keyif dolu tatillerini gözler önüne serdi.

Demet Şener, güneşin tadını çıkarmak için uzun bir süre iskelede güneşlendi. Sıcak havanın etkisiyle keyifli görünen Şener, sevgilisi Tolga Arman ile birlikte eğlenceli anlar yaşadı.



Çift, şakalaşarak güzel vakit geçirdi. Şener'in kahkahaları ve gülümsemesi, tatilin ne kadar keyifli geçtiğini gösteriyordu.


Demet Şener'in serinlemek için iskelenin kenarından denize atladığı anlar da objektiflere yansıdı. Arman da sevgilisini yalnız bırakmayarak denizde ona eşlik etti. İkili, birlikte denizin tadını çıkarırken romantik anlar yaşadı. Sıcak havanın etkisiyle kendisini serin sulara bırakan Şener, huzurlu bir şekilde yüzmenin keyfini çıkardı.

Demet Şener ve Tolga Arman'ın aşkları, magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İkili, bir süredir mutlu bir ilişki sürdürüyor ve her fırsatta birlikte keyifli zaman geçiriyor. Bodrum'da romantik bir tatilin tadını çıkaran çift, birbirlerine olan sevgilerini ve yakın dostluklarını gözler önüne seriyor.

Şener'in tatil fotoğrafları, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Takipçileri, güzel modelin mutlu ve keyifli anlarını görmekten büyük memnuniyet duyuyor ve ona olan sevgi ve desteklerini iletiyor. Demet Şener, hem güzelliğiyle hem de pozitif enerjisiyle dikkat çeken bir isim olmaya devam ediyor.

Demet Şener ve Tolga Arman'ın Bodrum'daki romantik tatilleri, hayranları tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Çiftin birlikte geçirdikleri anlar, aşklarının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Anne olmak için gün sayan Aslı Enver'in gala tarzı
EYT sonrası sıra ona geldi! SSK-SGK ve Bağkurlu çalışana yeni erken emeklilik az önce açıklandı! Prim ve yaş şartı silbaştan
Benzer Haberler
Anne olmak için gün sayan Aslı Enver'in gala tarzı Anne olmak için gün sayan Aslı Enver'in gala tarzı
Serenay Sarıkaya sezonu açtı: “Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın.” Serenay Sarıkaya sezonu açtı: “Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın.”
ÇOK OKUNANLAR
Kallavi zam geliyor! Kovası 2000 TL olacak! İşte Polisan, Dyo, Filli Boya, Marshall 10, 15, 20 kg duvar boyası fiyatları
  • 31-05-2023 21:35

Kallavi zam geliyor! Kovası 2000 TL olacak! İşte Polisan, Dyo, Filli Boya, Marshall 10, 15, 20 kg duvar boyası fiyatları

Milyonlar parasını hesapta unuttu! E-devlet son dakika açıkladı! O işlemi yaparak hemen paranızı çekebileceksiniz
  • 02-06-2023 15:14

Milyonlar parasını hesapta unuttu! E-devlet son dakika açıkladı! O işlemi yaparak hemen paranızı çekebileceksiniz

Ziraat Bankası 2-3 gün içinde onay verecek! Başvuru yapan hemen alacak!
  • 02-06-2023 10:59

Ziraat Bankası 2-3 gün içinde onay verecek! Başvuru yapan hemen alacak!

Devlet 2. el otomobil satışına start verdi! Şimdi bayiler ve galericiler düşünsün! 272.500 TL'ye Jeep var
  • 01-06-2023 22:44

Devlet 2. el otomobil satışına start verdi! Şimdi bayiler ve galericiler düşünsün! 272.500 TL'ye Jeep var

Fahriye Evcen'e 'Barbie' konseptli doğum günü partisi
  • 06-06-2023 10:30

Fahriye Evcen'e 'Barbie' konseptli doğum günü partisi