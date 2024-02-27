Demet Özdemir'in kış tatili

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, son olarak "Adım Farah" dizisinde rol aldığı kamera karşısına geçtiği Engin Akyürek'le birlikte izleyicileri ekranlara kilitlemişti. Ancak dizinin finalinin ardından yoğun tempo içinde geçen günlerin ardından şimdi ise dinlenme zamanı geldi.

Demet Özdemir, uzun süredir özlediği tatil keyfini yaşamak için kış mevsiminin tadını çıkarmak üzere bir kayak merkezine gitti. Karların arasında vakit geçiren güzel oyuncu, bu anları Instagram hesabından paylaşarak hayranlarıyla paylaştı.

Sosyal medyada binlerce beğeni alan ve takipçilerinden olumlu yorumlar alan Özdemir, tatilinden keyif aldığını ve dinlendiğini belirtti.

Demet Özdemir'in kış tatiline dair paylaştığı fotoğraflar, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.