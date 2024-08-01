Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu Demet Özdemir havuzda verdiği pozları Instagram'a yükledi. Özdemir'e beğeni ve yorum yağdı.

Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2024 09:06

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Demet Özdemir, Instagram hesabında 16.3 milyon takipçisiyle etkileşimde bulunmaya devam ediyor. Son olarak havuzda çekilen karelerini paylaşan 32 yaşındaki oyuncu, siyah mayosuyla verdiği pozlarla dikkat çekti.

"Uzanmışım kendime" notunu düşen ve siyah kalp emojisi ekleyen Özdemir'in gönderisi, kısa sürede 219 bin beğeni aldı.

Özdemir'in iddialı pozlarına, "Yaz havası sana çok yakışıyor", "Deniz kızı" ve "Güzelliğin karşısında dilimiz tutuldu" gibi yorumlar yapıldı. Gönderi, toplamda 3 bine yakın yorum aldı.

Benzer Haberler
65 Yaş Üstü İçin Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Sona Erdi 65 Yaş Üstü İçin Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Sona Erdi
Emekli Maaşlarına Yeni Düzenleme: Kök Maaşlar Artıyor! Emekli Maaşlarına Yeni Düzenleme: Kök Maaşlar Artıyor!
Deniz Baysal: Deniz Baysal: "Barış ile evimizde, kendimiz olduğumuz anlarda bile romantizmi yaşayabiliyoruz”
Dilan Çiçek Deniz, Tuz Gölü’nde kamera karşısına geçti Dilan Çiçek Deniz, Tuz Gölü’nde kamera karşısına geçti
Rami Narin, 'Karadut' dizisinde Rami Narin, 'Karadut' dizisinde
ASGARİ ÜCRET ZAM! Maaşlar Bu Ay Farklı Ödenecek! Zam Kararı Geldi! ASGARİ ÜCRET ZAM! Maaşlar Bu Ay Farklı Ödenecek! Zam Kararı Geldi!
ÇOK OKUNANLAR
Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı
  • 01-08-2024 09:06

Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş:
  • 30-07-2024 19:26

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş: "Sultanım"

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!
  • 01-08-2024 09:36

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?
  • 27-07-2024 10:35

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!
  • 27-07-2024 11:33

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!