Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Demet Özdemir, Instagram hesabında 16.3 milyon takipçisiyle etkileşimde bulunmaya devam ediyor. Son olarak havuzda çekilen karelerini paylaşan 32 yaşındaki oyuncu, siyah mayosuyla verdiği pozlarla dikkat çekti.

"Uzanmışım kendime" notunu düşen ve siyah kalp emojisi ekleyen Özdemir'in gönderisi, kısa sürede 219 bin beğeni aldı.

Özdemir'in iddialı pozlarına, "Yaz havası sana çok yakışıyor", "Deniz kızı" ve "Güzelliğin karşısında dilimiz tutuldu" gibi yorumlar yapıldı. Gönderi, toplamda 3 bine yakın yorum aldı.