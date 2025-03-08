Demet Özdemir’in Çarşamba geleneği devam ediyor!

Sezonun en çok beklenen dizilerinden biri olan “Eşref Rüya”, 19 Mart Çarşamba günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Tims&B imzalı yapım, final yapan “Annem Ankara” dizisinin yerine yayınlanacak.

Bu durum ise hoş bir tesadüfü de beraberinde getirdi. Demet Özdemir, bugüne kadar başrol oynadığı birçok dizide çarşamba günleri seyirciyle buluştu. “Çilek Kokusu”, “No: 309”, “Doğduğun Ev Kaderindir” ve “Adım Farah” dizileri hep çarşamba akşamları ekrana geldi. Ayrıca, ünlü oyuncunun dijital platformdaki projesi “Dünyayla Benim Aramda” da Disney Plus’ta yine çarşamba günleri yayınlanmıştı.

Şimdi ise “Eşref Rüya” ile yeniden çarşamba seyircisinin karşısına çıkacak olan Demet Özdemir, bu geleneksel buluşmayı devam ettiriyor. Hayranları, başarılı oyuncunun yeni dizisi için geri sayıma başladı.