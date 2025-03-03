Demet Özdemir'in bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı

Başarılı oyuncu Demet Özdemir, yeni dizisi Eşref Rüya ile gündeme bomba gibi düştü! Nisan karakterine hayat vereceği dizi için bölüm başı tam 1.5 milyon TL alacağı iddia edilen Özdemir, televizyon dünyasında yeni bir rekora imza attı.

Serenay Sarıkaya’yı Solladı!

Daha önce bölüm başı 1.4 milyon TL ile en yüksek ücreti alan isim olarak bilinen Serenay Sarıkaya’yı geride bırakan Demet Özdemir, televizyonun en çok kazanan kadın oyuncusu oldu.

Hem Ekranda Hem Reklam Dünyasında Zirvede!

Kariyerine gençlik dizileriyle başlayan ve kısa sürede Türkiye’nin en popüler isimlerinden biri haline gelen Özdemir, kazancıyla da adından söz ettiriyor. Özel hayatıyla olduğu kadar yaptığı yatırımlarla da gündeme gelen ünlü oyuncunun, bir reklam filminden 25 milyon TL aldığı belirtiliyor.

Şöhret basamaklarını hızla tırmanan Demet Özdemir, Eşref Rüya dizisiyle seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Dizinin yayın tarihi ve detayları şimdiden merak konusu!