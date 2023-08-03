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Demet Özdemir'in ayna selfie'lerine yorum yağdı!

Şarkıcı Oğuzhan Koç'tan geçtiğimiz mayıs ayından anlaşmalı olarak boşandıktan sonra Yunan DJ Sergio ile yeni bir ilişkiye yelken açtığı konuşulan oyuncu Demet Özdemir, son olarak yeni paylaşımıyla gündeme geldi.

Demet Özdemir'in ayna selfie'lerine yorum yağdı!
Yayın Tarihi : 2023-08-03 11:19

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Demet Özdemir, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz mayıs ayında şarkıcı Oğuzhan Koç ile anlaşmalı olarak boşandıktan sonra, Yunan DJ Sergio ile ilişkisi konuşulan Demet Özdemir, son paylaşımlarıyla yeniden adından söz ettiriyor.

Özellikle 16.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü oyuncu, son paylaşımlarıyla hayranlarının dikkatini çekti. Demet Özdemir, lavabo ve asansör aynasından çektiği selfie'leri ayna emojisiyle paylaşarak takipçileriyle paylaştı. Bu gönderiler kısa sürede 305 bin beğeni alarak büyük ilgi gördü.

Sosyal medya üzerinden yaptığı etkili paylaşımlarla adından söz ettiren Demet Özdemir, sadece kariyeriyle değil, tarzı ve kişisel hayatına dair paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ünlü oyuncunun paylaşımları, genç takipçileri arasında ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

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