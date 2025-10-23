Demet Özdemir’e Latin Amerika’dan Büyük Ödül! “Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu” Seçildi

Demet Özdemir, Latin Amerika’da düzenlenen Produ Ödülleri’nde “Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu” seçildi. Başarılı oyuncu Türkiye’yi gururlandırdı.

Yayın Tarihi : 23-10-2025 13:15

Eşref Rüya dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Demet Özdemir, uluslararası bir başarıya daha imza attı. Latin Amerika’da düzenlenen prestijli “Produ Ödülleri”nde “Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanan Özdemir, kariyerinde yeni bir dönüm noktasına ulaştı.

Demet Özdemir’in Uluslararası Başarısı

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Demet Özdemir, “Adım Farah” dizisindeki etkileyici performansıyla Latin izleyicilerin de kalbini kazandı. Produ Ödülleri, her yıl Latin Amerika televizyon endüstrisinin en başarılı yapımlarını ve oyuncularını ödüllendiriyor. Bu yılın kazananları arasında yer alan Özdemir, “Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu” kategorisinde ödül alarak Türkiye’yi gururlandırdı.

“Eşref Rüya” ile Zirveye Taşındı

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Demet Özdemir, şu sıralar Eşref Rüya dizisindeki rolüyle izleyiciden tam not alıyor. Dizi, yayınlandığı ilk haftadan itibaren reytinglerde zirveye yerleşerek sezonun en çok konuşulan yapımları arasına girdi. Özdemir, bu performansıyla hem Türkiye’de hem de yurt dışında dikkatleri üzerine çekti.

