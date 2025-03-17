Demet Özdemir’den yeni paylaşım: "Uyku saatleri kalmadı"

Demet Özdemir, merakla beklenen Eşref Rüya dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda dizisinin yayın tarihine çok az kaldığını belirtti. Arabasından bir video paylaşan Özdemir, heyecanını takipçileriyle paylaştı.

"Uyku Saatleri Kalmadı" Dedi!

Paylaşımında, “Uyku saatleri kalmadı, yayına çok az kaldı. Çok heyecanlıyım, yorgunluktan belli edemiyorum. Teşekkürler, bir de çil seviyorum.” şeklinde not düşen Demet Özdemir, projeye olan heyecanını ve çalışmanın zorluklarını samimi bir şekilde dile getirdi. Özdemir'in bu paylaşımı, diziyi sabırsızlıkla bekleyen hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Eşref Rüya Dizisi ve Demet Özdemir’in Yeni Rolü

Demet Özdemir, Eşref Rüya dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanırken, yeni rolüyle izleyicileri etkileyen bir performans sergilemeyi hedefliyor. Yayın tarihi yaklaştıkça dizinin içeriği ve oyunculuğu hakkında da meraklar artıyor.