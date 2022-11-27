Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç cevabı: Özür dilerim aşkım!

Fatma Toptaş, geçtiğimiz gün 40'ıncı yaşına girdi. Kutlama için yaklaşık üç senedir aşk yaşadığı sevgilisi Gürkan Topçu'nun Yeniköy'deki mekanında arkadaşlarıyla bir araya gelen oyuncunun doğum gününe, meslektaşı ve yakın dostu Demet Özdemşr (30) de katıldı. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Topbaş, "Aslında benim haberim yoktu. Gürkan arkadaşlarımı organize ederek bana bu geceyi ayarlamış" diyerek, kendisine sürpriz yapıldığını belirtti.

"ABLA-KARDEŞ GİBİ OLDUK"

Demet Özdemir ile yıllardır bilinen dostluğu ile alakalı konuşan ve yeni yaşında dilek dileyen Topbaş, "Altı yıl bitecek. Koca altı yıl çok güzel geçti. Biz Demet ile abla kardeş gibi olduk. Yeni yaşımda da sağlık, huzur, mutluluk, evlilik ve aşk diliyorum. Zaten evlilik de yakında olacak gibi" ifadelerini kullandı.

"ANNEME BAZEN SİPARİŞ VERİYORUZ"

Özdemir, konu yemeklerden açıldığı sırada, "Çok nadir yemek yapıyorum ama elimin lezzetli olduğunu düşünüyorum. Anneme bazen sipariş veriyoruz çünkü annelerin yaptığı yemek hiçbir yerdeki gibi olmuyor, olmaz da" şeklinde konuştu.

"OĞUZHAN MUTFAĞA GİRMEYİ HİÇ SEVMİYOR!"

Gazetecilerin 28 Ağustos'ta dünyaevine girdiği şarkıcı Oğuzhan Koç ile ilgili olarak "Oğuzhan Bey hamarat mıdır?" sorması üzerine güzel oyuncu, "Böyle şeyler başlık yapılıyor ama açıkça söyleyeceğim. Özür dilerim aşkım. Oğuzhan mutfağa girmeyi hiç sevmiyor arkadaşlar" diyerek kahkaha attı.