Demet Özdemir’den Maskülen Rüzgar: "Eşref Rüya"nın Nisan’ı Sosyal Medyayı Salladı!

Demet Özdemir’den şaşırtan tarz! Eşref Rüya dizisinin Nisan’ı Demet Özdemir, yeni maskülen stiliyle Instagram’ı salladı. 17 milyonu aşkın takipçisinden tam not alan o kareler...

Demet Özdemir’den Maskülen Rüzgar:
Yayın Tarihi : 27-12-2025 12:01

Kanal D’nin bu sezona damga vuran reyting rekortmeni dizisi **"Eşref Rüya"**da hayat verdiği Nisan karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşayan Demet Özdemir, bu kez tarzıyla gündemde. Oyunculuğu kadar moda ikonu duruşuyla da dikkat çeken ünlü isim, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı.

Maskülen Şıklık Beğeni Topladı

Genellikle feminen ve zarif tarzıyla görmeye alışık olduğumuz 33 yaşındaki güzel oyuncu, bu kez maskülen bir stil tercih etti. Keskin hatlı ceket ve pantolon kombiniyle objektif karşısına geçen Özdemir, bu yeni imajıyla "her tarza uygun" olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Instagram’daki 17,1 milyon takipçisine sunduğu bu kareler, kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri Özdemir için; "Nisan karakterine bu sert tarz çok yakışmış", "Maskülen şıklığın kraliçesi" gibi yorumlarda bulundu.

Reytinglerin ve Sosyal Medyanın Yıldızı

Kanal D’nin iddialı yapımı "Eşref Rüya", yayınlandığı her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Demet Özdemir'in dizideki başarısı sosyal medya gücüyle birleşince, ünlü oyuncu magazin gündeminden bir an olsun düşmüyor. Hem iş hem de özel hayatındaki stiliyle ilham kaynağı olmaya devam eden Özdemir, maskülen tercihiyle yeni bir moda akımı başlatacak gibi görünüyor.

