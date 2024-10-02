Demet Özdemir’den İspanya’da yeni bir başarı!

Demet Özdemir'in rol aldığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi İspanya'da zirveye oturdu.

Demet Özdemir’den İspanya’da yeni bir başarı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-10-2024 16:00

Türk dizilerinin yurt dışındaki başarısı devam ederken, İspanya’nın önde gelen platformlarından Mitele’de yayınlanan "Doğduğun Ev Kaderindir", en çok izlenen Türk dizisi unvanını kazandı. Başrolünde Demet Özdemir’in yer aldığı dizi, İspanyol izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Demet Özdemir, daha önce İspanya’da büyük başarı yakalayan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan "Erkenci Kuş" dizisinde de başrol oynamıştı. Şimdi ise "Doğduğun Ev Kaderindir" ile bir kez daha zirveye yerleşerek İspanyol platformunun en çok izlenen dizisinin başrol oyuncusu olmayı başardı. Özdemir, İspanyol izleyicilerinin sevgisini kazanarak, uluslararası alandaki kariyerine bir başarı daha ekledi.

Türk dizilerinin yurt dışında kazandığı bu büyük ilgi, sektörün global çapta büyümesine katkı sağlarken, Demet Özdemir’in yıldızı da parlamaya devam ediyor.

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