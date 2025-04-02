Demet Özdemir’den 'Eşref Rüya' Setinden Yeni Kare! İşte O Paylaşım

Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı dizi, ilk iki bölümüyle beğeni topladı. Demet Özdemir, dizide canlandırdığı Rüya karakteriyle sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Güzel oyuncu, bu kez setten yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Demet Özdemir'den Setten Yeni Kare!

Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Demet Özdemir, bu kez dizide Afra karakterini yani kardeşini canlandıran Ebrar Karabakan ile birlikte bir fotoğraf yayınladı. Oyuncu, paylaştığı kareye kalp emojisi ekleyerek sevgi dolu bir mesaj verdi.

Ebrar Karabakan Kimdir?

2006 doğumlu olan Ebrar Karabakan, aynı zamanda sosyal medya fenomeni olarak da tanınıyor. 2023 yılında oyunculuk kariyerine adım atan genç yetenek, Eşref Rüya dizisinde Afra karakterine hayat veriyor. Dizide Rüya’nın kardeşi için mafyanın yanında çalışmayı kabul etmesi, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.