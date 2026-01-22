Demet Özdemir’den 'Eşref Rüya' İtirafı: "Her Bölüm Şok Geçiriyorum!"

Kanal D’nin iddialı yapımı 'Eşref Rüya' ile ekranlara damga vuran Demet Özdemir, marka yüzü olduğu bir mobilya firmasının lansmanında basın mensuplarıyla buluştu. Güzel oyuncu, hem dizideki partneri Çağatay Ulusoy ile olan uyumundan hem de senaryonun heyecan verici gidişatından bahsetti.

"Senaryoyu Okurken Şaşkınlığımı Gizleyemiyorum"

Dizide şarkıcı 'Nisan' karakterine hayat veren ve performansıyla büyük beğeni toplayan Özdemir, hikayenin sürprizlerle dolu olduğunu belirtti:

Sürekli Şaşırtan Hikaye: "Senaryoyu okudukça şaşkınlığımı gizleyemiyorum. İnanın her bölüm ben de şok geçiriyorum, olaylar hiç beklemediğimiz yerlere evriliyor" diyerek izleyiciye heyecan dolu bölümlerin sinyalini verdi.

Ekip Uyumu: Dizideki başarının sırrını ekip ruhuna bağlayan oyuncu, "Ekiple birlikte çok güzel bir kimya yakaladık, bu da işimize yansıyor" dedi.

Çağatay Ulusoy ile Başrol Paylaşmak

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy ikilisinin ekran enerjisi, dizinin başladığı günden beri sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında. Özdemir, bu başarılı partnerlik için "Çok güzel bir uyum yakaladık" ifadesini kullanarak izleyiciden gelen olumlu tepkilerin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Şarkıcı Nisan Karakterine Tam Not

Özellikle dizide seslendirdiği şarkılarla adından söz ettiren oyuncu, lansman sırasında müzikle olan bağının bu karakterle daha da güçlendiğini belirtti. Hayranları, Nisan'ın karanlık geçmişinin nereye bağlanacağını ve Eşref ile olan imkansız aşkının nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor.