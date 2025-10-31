Demet Özdemir'den Çağatay Ulusoy'a Övgü Yağmuru: 'Çok İyi Bir Set Arkadaşı'

Popülerliğini koruyan oyuncular arasında yer alan Demet Özdemir, bir süredir ara verdiği ekranlara Eşref Rüya dizisiyle geri döndü. Kanal D ekranlarında çarşamba günleri izleyiciyle buluşan ve yüksek reyting alan dizinin başarılı oyuncusu, geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinlikte magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bu söyleşide Özdemir, dizideki başrol partneri Çağatay Ulusoy hakkındaki düşüncelerini açıkça dile getirdi.

Otuz üç yaşındaki güzel oyuncu, hem dizi projesinden hem de dizideki rol arkadaşıyla kurduğu profesyonel ilişkiden bahsetti. Demet Özdemir, Çağatay Ulusoy’a olan hayranlığını ve takdirini ifade eden sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Çağatay Ulusoy'un Disiplini ve Başarısı

Gazetecilerin Çağatay Ulusoy ile ilgili soruları üzerine konuşan Demet Özdemir, partnerine olan güvenini ve saygısını vurguladı. Nitekim, Ulusoy’u daha önce defalarca anlattığını belirterek söze başladı. Özdemir, Ulusoy'un setteki disiplinli tavrına özellikle dikkat çekti. Bu durum, onun profesyonelliğini bir kez daha kanıtlıyor.

Özdemir yaptığı açıklamada, "Gerçi çok anlattım Çağatay’ı ama... Çok disiplinli, çok iyi bir set arkadaşı öncelikle. Müthiş bir karakter yarattı bana kalırsa," ifadelerini kullandı. Dolayısıyla, Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı karakterin başarısı konusunda kimsenin şüphesi olmadığını sözlerine ekledi. Özdemir, partnerinin bu başarısının ardında yatan disiplinli çalışma temposunu işaret etti.

Eşref Rüya Setinde Uyumlu Ekip Ruhu

Eşref Rüya dizisinin set ortamından da söz eden Demet Özdemir, ekip içerisindeki sıcak ve profesyonel ilişkilere değindi. Bu kapsamda, set çalışanlarının ve oyuncuların arasındaki uyumun altını çizdi. Ayrıca, tüm ekibin birbiriyle iyi anlaştığını ve profesyonel bir ortamda çalıştıklarını dile getirdi.

Güzel oyuncu, konuyla ilgili olarak, "Herkes çok iyi anlaştığı, birbiriyle çok profesyonel ve birbirini çok seven ekip haline geldik," açıklamasını yaptı. Bu sözler, dizinin başarısının yalnızca iki başrol oyuncusundan değil, aynı zamanda uyumlu bir ekip çalışmasından kaynaklandığını gösteriyor.

Öte yandan, sosyal medyayı aktif kullanan Demet Özdemir, etkinliğin ardından Instagram hesabından ardı ardına fotoğraflar paylaştı. Oyuncunun, sanat dolu bir akşam geçirdiğini belirttiği bu paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni topladı.