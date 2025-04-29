Demet Özdemir’den Bahar Rüzgarı: Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşımlar

Demet Özdemir, Eşref Rüya dizisiyle parlamaya devam ederken bahar temalı sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topladı.

Demet Özdemir’den Bahar Rüzgarı: Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşımlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-04-2025 18:11

Demet Özdemir, Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi Eşref Rüya ile ekranlarda fırtına estiriyor. Dizideki Nisan karakteriyle gönülleri fetheden oyuncu, baharın gelişiyle birlikte yaptığı Instagram paylaşımlarıyla da büyük beğeni topladı.

“Yaz Geldi Gibi…”

Son dönemde başarılı oyunculuğuyla öne çıkan Demet Özdemir, sosyal medyada da adından söz ettirmeye devam ediyor. 16 milyondan fazla takipçiye sahip olan Özdemir, Instagram hesabından “Yaz geldi gibi? Değilse bile öyle yapalım” notuyla havuz başında ve çiçeklerle dolu doğa manzarasında verdiği pozları paylaştı. Bu kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Nisan Karakteriyle Ekranlara Damga Vuruyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşan Demet Özdemir, müzisyen Nisan rolüyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Sosyal medyada adına açılan sayfalar, her yeni paylaşımında hayranları tarafından yoğun ilgi görüyor. Özdemir’in baharı simgeleyen pozlarına;
Rüya gibi”,
Güneşin ışığı kadar güzel
gibi yorumlar yapıldı.

Yeni bölümleriyle heyecanı artıran Eşref Rüya, her çarşamba saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

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