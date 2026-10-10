Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım'ı Buluşturan Cinlerin Düğünü Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu

Türk ve dünya sinemasında elde ettiği başarılarla adından övgüyle söz ettiren ödüllü yönetmen Ferit Karahan merakla beklenen yeni uzun metraj filmi Cinlerin Düğünü (Djinn Wedding) ile beyazperdeye muhteşem bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Okul Tıraşı ve Cennetten Kovulmak filmleriyle ulusal ve uluslararası arenada sayısız ödüle layık görülen başarılı yönetmenin kaleme alıp yönettiği yeni yapımı, 6 Kasım'da Türkiye genelinde vizyona girecek. Dünya prömiyerini prestijli Toronto Uluslararası Film Festivali'nin (TIFF) Ana Yarışma Bölümü'nde gerçekleştiren ve uluslararası basından tam not alan film, Türkiye prömiyerini ise 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapacak.

Anadolu Kırsalında Aile Sırları ve Geçmişle Yüzleşme

Cinlerin Düğünü karmaşık aile ilişkileri, geçmişle yüzleşme ve kuşaklar boyunca aktarılan görünmez bağlar üzerinden kurguladığı çarpıcı hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Film uzak bir Anadolu köyünde yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü vesilesiyle yeniden bir araya gelen dört kardeşin dramatik öyküsünü beyazperdeye taşıyor.

Düğün hazırlıkları tüm hızıyla sürerken yıllardır üstü kapatılmış anılar geçmişin gölgesinde kalmış aile sırları ve saklanan gerçekler birer birer ortaya dökülüyor. Kardeşler bir yandan çocukluk ve gençlik yıllarının izleriyle yüzleşirken diğer yandan biriktirdikleri suçluluk duygularıyla birbirleriyle ve kendi iç dünyalarıyla çetin bir hesaplaşmaya girişiyor.

Yıldızlar Geçidi

Sinema tutkunlarının heyecanla beklediği yapım sadece sürükleyici senaryosuyla değil Türk sinema ve ekranlarının en popüler isimlerini bir araya getiren zengin oyuncu kadrosuyla da büyük ses getiriyor. Filmin başrollerini Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helin Kandemir ve Sarp Bozkurt paylaşıyor.

Uluslararası Festival Yolculuğundan Beyazperdeye

16 Eylül'de Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirdiği dünya prömiyeriyle uluslararası sinema eleştirmenlerinin ve festival çevrelerinin takdirini toplayan Cinlerin Düğünü Türkiye yolculuğuna 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ile başlı festival gösterimlerinin hemen ardından 6 Kasım tarihi itibarıyla tüm Türkiye'deki sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.

Başarılı yönetmen Ferit Karahan ilk filmi Cennetten Kovulmak ile Antalya Altın Portakal'da En İyi Film ardından çektiği Okul Tıraşı ile Berlin Film Festivali'nde FIPRESCI Ödülü da dahil olmak üzere dünya çapında 40'ın üzerinde ödül kazanarak rüştünü ispatlamıştı. Okul Tıraşı'nın 200'den fazla festivalde gösterilip Amerika, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde vizyona girmesinin ardından gelen Cinlerin Düğünü'nün de benzer bir küresel başarı yakalaması bekleniyor.