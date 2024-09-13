Demet Özdemir tatil keyfini sürdürüyor: Siyah transparan elbisesiyle poz verdi

Yoğun geçen yaz sezonunun yorgunluğunu atmak isteyen 32 yaşındaki oyuncu, Eylül ayında da tekne tatilinde dinlenmeyi tercih eden isimler arasında.

Demet Özdemir, son olarak siyah transparan elbisesiyle çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine tatilinden kareler sundu. Güzel oyuncunun şık ve zarif görünümü hayranlarından tam not alırken, paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Özdemir’in bu pozları, yaz günlerinin son demlerini dolu dolu geçirdiğinin bir göstergesi oldu.