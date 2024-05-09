Demet Özdemir: Kendimle gurur duyuyorum!

Demet Özdemir, dansçı olarak başladığı kariyerine 'Sana Bir Sır Vereceğim' dizisiyle adım atarak oyunculuğa geçiş yaptı. Kendisini 'Kurt Seyit ve Şura', 'No: 309', 'Erkenci Kuş', 'Doğduğun Ev Kaderindir' ve 'Adım Farah' gibi birbirinden farklı projelerde izleyicilerle buluşturdu. Oyunculuğa geçmeden önce dansla başlayan yolculuğunda 12 yıl boyunca aralıksız bir şekilde ana akımda yer aldığını belirten Özdemir, hayalini paylaştı.

Demet Özdemir: Kendimle gurur duyuyorum!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-05-2024 11:28

Önceki gün Galataport İstanbul Tarihi Paket Postanesi rıhtımında düzenlenen defilede boy gösteren ünlü oyuncu Demet Özdemir, kırmızı kombiniyle göz kamaştırdı. İş, sanat ve moda dünyasından birçok ismin katıldığı etkinlikte, Özdemir enerjik tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kıyafet seçimi hakkında konuşan Özdemir, "Havalar ısındı, renkli giyinmek istedim. Kendi iç enerjimi ve kişiliğimi yansıtmak istedim" dedi. Ayakkabı tercihi hakkında ise espriyle yaklaşan ünlü oyuncu, "Ayakkabıdan ziyade 'pabuç' diyebiliriz. Bayramlık ayakkabısı gibi, tabii revize olmuş hali. Hazırlığım 1-1,5 saat sürdü" şeklinde konuştu.

Tatil planlarına da değinen Özdemir, "Nereye vize çıkarsa durumundayım. Belki Amerika ve İngiltere olabilir, biraz spontane olacak. Ailemle vakit geçirmek istiyorum. Bali'yi de görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Geçmişte tekne tatili hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulunan ünlü isim, "Dört yıl önceydi o haber. Şu an tekneye binilecek durumda değiliz. Tekne aldığım haberleri çıkmıştı, o da doğru değil. Eskiden fiyatlar daha ucuzdu, şimdi dudak uçuklatıyor" şeklinde konuştu.

Yoğun iş temposundan mutlu olduğunu belirten Özdemir, "Her zaman nasıl buralara geldiğimi düşünüyorum. 12 yıldır ana akımda durmadan çalıştım. Kendimi geliştirmek için tutuşuyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Tek hayalim var; çok başarılı olmak" diyerek duygularını dile getirdi.

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