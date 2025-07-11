Demet Özdemir Instagram'da Fırtına Estirdi!

Demet Özdemir, rol aldığı Eşref Rüya dizisinin sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı. Başrolü Çağatay Ulusoy ile paylaşan başarılı oyuncu, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu deniz kenarında atıyor.

Tatil keyfini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Özdemir, bu kez Instagram hesabından paylaştığı deniz kenarı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Güneşin ve denizin tadını çıkaran güzel oyuncu, doğal güzelliğiyle bir kez daha hayranlarını mest etti.





Instagram Paylaşımları Göz Kamaştırdı

Demet Özdemir’in deniz kenarında verdiği pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Oyuncunun zarif tarzı ve enerjisi takipçileri tarafından övgü dolu sözlerle karşılandı. Paylaştığı her karede estetik bir bakış sunan Özdemir, tatil kombinleriyle de ilham kaynağı oldu.

Hayranları, güzel oyuncunun doğallığını ve enerjisini överken, bazı takipçiler ise yeni projelere dair ipuçları aramaya başladı. Ancak Özdemir’in şimdilik sadece dinlenmeye odaklandığı görülüyor.