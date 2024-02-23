Demet Özdemir, yeni yaşını Maslak Hol'de düzenlenen partiyle kutladı. 32. yaşına giren ünlü oyuncuyu, Engin Akyürek, Arzum Onan, Mahsun Kırmızıgül, Onur Saylak, Saba Tümer, İbrahim Kutlay gibi yakın dostları yalnız bırakmadı.

Dizisinin final yapmasıyla birlikte Avrupa tatili yapan Özdemir, şu sıralar dinlenmeye vakit ayırdığını ve spor yapmaya özen gösterdiğini söyledi. Kontrolcü bir yapıya sahip olduğunu itiraf eden oyuncu, iş hayatında özellikle projeleriyle ilgili kontrolü elinde tutmayı sevdiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Hol adlı mekana ortak olduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıklayan Özdemir, işletme işlerinden anlamadığını ifade etti. Mekanın tiyatro sahnesi olarak da kullanılacağını belirten oyuncu, genç yeteneklere ve ünlü isimlere fırsat verecek bir mekan olmasını hedeflediğini söyledi.

Balık burcu olduğunu dile getiren Özdemir, duygusal bir yapıya sahip olduğunu ancak zor zamanlardan hızlıca toparlanabildiğini belirtti. Pahalı kıyafetlere sahip olmasına rağmen dikkatli bir alışveriş alışkanlığı olduğunu vurgulayan oyuncu, her gördüğünü almayı tercih etmediğini ve alışverişlerini planlı bir şekilde yaptığını söyledi. Demet Özdemir, "har vurup harman savurmam" dedi.