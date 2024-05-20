Demet Evgar'ın doğum günü dansı sosyal medyayı salladı!

Bahar dizisiyle gündemden düşmeyen ve son dönemde adından sıkça söz ettiren Demet Evgar yeni yaşını kutladı. Sette başarılıyı oyuncuya pastalı kutlama yapılırken, Demet Evgar "Şşş sessizlik" şarkısı eşliğinde paylaştığı videoyla da sosyal medyada gündem oldu.

Demet Evgar'ın doğum günü dansı sosyal medyayı salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-05-2024 10:51

"Bahar" dizisiyle gündemden düşmeyen ve son dönemde adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Demet Evgar, yeni yaşını sette kutladı. Evgar için sette pasta kesilerek gerçekleştirilen doğum günü kutlaması, neşeli anlara sahne oldu.

Kutlama sırasında Demet Evgar, "Şşş sessizlik" şarkısı eşliğinde çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bu video kısa sürede büyük ilgi gördü ve sosyal medyada gündem oldu.

Evgar'ın hayranları ve set arkadaşları, doğum günü kutlamasında ona olan sevgi ve takdirlerini dile getirerek, yeni yaşında sağlık ve mutluluk temennilerini ilettiler. Demet Evgar'ın enerjisi ve performansı, setteki tüm ekibe neşe kattı.

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