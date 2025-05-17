Demet Evgar’dan Yağmur Altında Sürpriz Video! Saçlarını Yağmur Suyuyla Yıkadı

Demet Evgar yağmur altında saçlarını yıkadığı esprili videosuyla sosyal medyada gündem oldu. Bahar dizisinin yıldızı yine çok konuşuldu!

Demet Evgar’dan Yağmur Altında Sürpriz Video! Saçlarını Yağmur Suyuyla Yıkadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-05-2025 18:46

Show TV’nin sevilen dizisi Bahar'ın başrol oyuncusu Demet Evgar, set arasında çektiği esprili video ile sosyal medyada gündem oldu. Yağmurlu havayı fırsat bilen başarılı oyuncu, karavanından çıkarak yağmur suyuyla saçlarını yıkadı!

Doğallığı ve Mizahıyla Takipçilerini Güldürdü

İki hafta sonra sezon finali yapacak olan Bahar dizisinin çekimleri devam ederken, Demet Evgar karavanında eğlenceli bir anı takipçileriyle paylaştı. Yağmurun altında saçlarını yıkadığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan Evgar, “Doğal temizlik bu olsa gerek” notunu düşerek yüzleri güldürdü.

Kısa Sürede Beğeni Yağdı

Ünlü oyuncunun bu doğal ve samimi paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, “Gerçek yıldız doğallığını kaybetmeyendir” ve “Neşen hiç eksik olmasın” gibi yorumlarla Evgar’a destek verdi.

Rol aldığı her projede performansıyla dikkat çeken Demet Evgar, Bahar dizisindeki “Bahar” karakteriyle de yine büyük beğeni topluyor. Dizinin sezon finaline doğru geri sayım sürerken, oyuncunun enerjisi ekran dışına da taşmaya devam ediyor.

Haberin Videosu : Demet Evgar saçlarını yağmur suyuyla yıkadı
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