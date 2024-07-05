Demet Akbağ: Bütün marula sinirlenirim

Usta oyuncu Demet Akbağ, Re Touch Mag dergisinin yeni sayısına kapak oldu ve dergiye verdiği röportajda hakkında merak edilen pek çok soruyu yanıtladı.

Demet Akbağ: Bütün marula sinirlenirim
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-07-2024 18:48

Röportajda "Bir kadın oyuncu olarak sektörde değişmesini istediğiniz şeyler var mı?" sorusuna samimi yanıtlar veren Akbağ, "Tüm dünyadaki meslektaşlarım gibi daha çok kadın hikâyesi, daha çok kadının ana karakter olduğu hikâye üretilmesini istiyorum. Ve bir oyuncuya rol teslim edilirken, en önemli kriterin fiziksel özellikleri olmamasını tercih ederim" dedi.

Kendisinin gençliğine yönelik bir soruya da içten bir cevap veren sanatçı, "20 yaşındaki Demet Akbağ’a bugün ne söylemek isterdiniz?" sorusuna "Aferin kızım, aynen böyle devam" yanıtını verdi.

Röportajın devamında Demet Akbağ, kendisini en çok nelerin sinirlendirdiğini de paylaştı: "Türkçe'nin yanlış kullanılması, bekletilmek ve ‘modern salata’ adı altında bütün bir marulun kâseye konulup masaya getirilmesi."

Demet Akbağ’ın bu samimi açıklamaları, hayranları ve okuyucular tarafından büyük ilgi gördü.

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