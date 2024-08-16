Demet Akalın'ın kiracı isyanı: "Adam çöktü evime"

Bir süredir kiracısıyla sorunlar yaşayan Demet Akalın, Twitter'da isyan etti: "Adam çöktü evime ya!"

Demet Akalın'ın kiracı isyanı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2024 10:18

Bir süredir kiracısıyla sorunlar yaşayan Demet Akalın daha önce yaptığı bir açıklamada "Bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş. Sen kimsin ki? Ev benim! Ve adam bunu söyleyebiliyor. Acayip sinirliyim.

Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat... Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum. Onu krediyle ödedim. Sen gidip 'Programda benden bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim' diyeceksin. Ben de 'Dava aç' dedim avukata. Sinir oldum." demişti.Demet Akalın bugün ise sosyal medya hesabından yeni bir açıklama paylaşarak kiracısıyla yaşadığı sorunun devam ettiğini belirtti. Akalın, X platformunda "Yaa bu evleri siz bedava oturun diye almadık arkadaş adam çöktü evime ya!!!!!" diyerek isyan etti.

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