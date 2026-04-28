Demet Akalın'ın Acı Günü: Sosyal Medyada Yürek Yakan Paylaşım

Demet Akalın'ın acı günü! Ünlü şarkıcının çok sevdiği yengesi hayatını kaybetti. Akalın'ın "Güzel yengem" diyerek paylaştığı veda notu yürekleri burktu.

Yayın Tarihi : 28-04-2026 10:31

Türk pop müziğinin ünlü ismi Demet Akalın, aldığı acı haberle sarsıldı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve hayatındaki gelişmeleri sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü sanatçı, bu kez ailesinden bir ismin vefatını duyurarak üzüntüsünü dile getirdi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden yengesini kaybeden Akalın’ın veda paylaşımı, sevenlerini derinden etkiledi.

"İllet Hastalığa Yenik Düştü"

Demet Akalın, bir süredir amansız bir hastalıkla (kanser) mücadele eden yengesinin vefat ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yengesinin hayat dolu bir insan olduğunu vurgulayan ünlü şarkıcı, hastalığın bu kadar kısa sürede sevdiklerini hayattan koparmasının derin üzüntüsünü yaşadığını ifade etti. Akalın, paylaşımında şu duygusal ifadelere yer verdi:

"Ne elim ne dilim varmıyor 'nur içinde yat' demeye... Bu kadar hayat dolu kadın illet hastalığa yenik düştü... Güzel yengem."

Eski Fotoğraflarla Veda Etti

Ünlü sanatçı, acı haberi duyururken aile üyeleriyle birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafı da takipçileriyle paylaştı. Kaybettiği yengesinin hatırasını yad eden Akalın, aile bağlarına olan düşkünlüğüyle biliniyor. Paylaşımın ardından hayranları ve sanatçı dostları, ünlü şarkıcıya taziye mesajları göndererek bu zor gününde yanında olduklarını hissettirdi.

Sektördeki yoğun iş temposunun ortasında aldığı bu haberle yıkılan Demet Akalın, yengesine son görevini yerine getirmek üzere aile büyüklerinin yanına gitmeye hazırlanıyor. Sanatçının bu samimi ve hüzünlü vedası, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

