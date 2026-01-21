Demet Akalın’dan "Vize" İsyanı! "30 Yıllık Sanatçıyım, Neden Yeşil Pasaportum Yok?"

Magazin dünyasının sivri dilli ve dobra ismi Demet Akalın, vize krizlerinin gündemden düşmediği şu günlerde sanat dünyasının sesi oldu. Mühendis, mimar ve kabin memurları gibi çeşitli meslek gruplarına yeşil pasaport verilmesini öngören kanun tekliflerini gören Akalın, sosyal medya hesabından yetkililere seslendi.
"Sosyal Sorumlulukta En Öndeyiz!"
Akalın, sanatçıların toplumsal olaylardaki duyarlılığına ve mesleki tecrübelerine dikkat çekerek, vizesiz seyahat imkanının kendilerine de tanınması gerektiğini savundu. Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Biz sanatçılar 30. yılımızı kutluyoruz, tüm sosyal sorumluluk işlerinde başı çekiyoruz. Biz neden yeşil pasaport alamıyoruz? Bu bizim hakkımız değil mi?"
Meclis Gündemi Hareketli
Demet Akalın’ın bu çıkışı, TBMM’ye sunulan yeni yasa tekliflerinin hemen ardından geldi. 2026 yılı başında Meclis koridorlarında konuşulan pasaport düzenlemeleri şunları kapsıyor:
-
15 Yıl Şartı: Mesleğinde 15 yılı doldurmuş mühendis ve mimarlara hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesi planlanıyor.
-
Genişleyen Kapsam: Pilotlar ve kabin ekiplerinin de bu kapsama alınması tartışılıyor.
-
Mevcut Hak Sahipleri: Şu an yeşil pasaport; devlet memurları (belirli derece), belediye başkanları, eski milletvekilleri ve yüksek tutarda ihracat yapan iş insanlarına veriliyor.