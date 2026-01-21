Demet Akalın’dan "Vize" İsyanı! "30 Yıllık Sanatçıyım, Neden Yeşil Pasaportum Yok?"

Demet Akalın'dan yeşil pasaport çıkışı! Sanatçılara vizesiz seyahat hakkı tanınmasını isteyen Demet Akalın'ın TBMM'ye çağrısı ve yeşil pasaport yasa teklifindeki son detaylar haberimizde...

Demet Akalın’dan
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-01-2026 10:00

Magazin dünyasının sivri dilli ve dobra ismi Demet Akalın, vize krizlerinin gündemden düşmediği şu günlerde sanat dünyasının sesi oldu. Mühendis, mimar ve kabin memurları gibi çeşitli meslek gruplarına yeşil pasaport verilmesini öngören kanun tekliflerini gören Akalın, sosyal medya hesabından yetkililere seslendi.

"Sosyal Sorumlulukta En Öndeyiz!"

Akalın, sanatçıların toplumsal olaylardaki duyarlılığına ve mesleki tecrübelerine dikkat çekerek, vizesiz seyahat imkanının kendilerine de tanınması gerektiğini savundu. Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Biz sanatçılar 30. yılımızı kutluyoruz, tüm sosyal sorumluluk işlerinde başı çekiyoruz. Biz neden yeşil pasaport alamıyoruz? Bu bizim hakkımız değil mi?"

Meclis Gündemi Hareketli

Demet Akalın’ın bu çıkışı, TBMM’ye sunulan yeni yasa tekliflerinin hemen ardından geldi. 2026 yılı başında Meclis koridorlarında konuşulan pasaport düzenlemeleri şunları kapsıyor:

  • 15 Yıl Şartı: Mesleğinde 15 yılı doldurmuş mühendis ve mimarlara hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesi planlanıyor.

  • Genişleyen Kapsam: Pilotlar ve kabin ekiplerinin de bu kapsama alınması tartışılıyor.

  • Mevcut Hak Sahipleri: Şu an yeşil pasaport; devlet memurları (belirli derece), belediye başkanları, eski milletvekilleri ve yüksek tutarda ihracat yapan iş insanlarına veriliyor.

Benzer Haberler
Deniz Seki’den Bayhan’a Düet Teklifi. Deniz Seki’den Bayhan’a Düet Teklifi.
Pınar Altuğ’dan Bebek’te Dev Satış: 108 Milyon TL’lik El Veda! Pınar Altuğ’dan Bebek’te Dev Satış: 108 Milyon TL’lik El Veda!
Ebru Şahin’den Sektöre Ebru Şahin’den Sektöre "Reyting" Resti: "Emekler Zayi Oluyor!"
Güzelliği Genetikmiş! Sinem Ünsal’ın Annesiyle Pozu Sosyal Medyayı İkiye Böldü. Güzelliği Genetikmiş! Sinem Ünsal’ın Annesiyle Pozu Sosyal Medyayı İkiye Böldü.
Maya ve Toprak Kocaman Oldu! Tuba Büyüküstün’ün İkizlerinden 14. Yaş Pozu. Maya ve Toprak Kocaman Oldu! Tuba Büyüküstün’ün İkizlerinden 14. Yaş Pozu.
Berkay'dan Tarkan Esprisi Berkay'dan Tarkan Esprisi
ÇOK OKUNANLAR
Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya:
  • 15-01-2026 12:12

Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya: "Hep Çok Dişi Karakterler Oynadım"

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’
  • 15-01-2026 11:20

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı
  • 20-01-2026 15:31

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Özçivit Ailesi’nde
  • 20-01-2026 09:54

Özçivit Ailesi’nde "Pupi" Heyecanı: Kerem 3 Yaşında!

Demet Özdemir’den
  • 17-01-2026 10:19

Demet Özdemir’den "Nisan" Şıklığı: Siyahlar İçinde Ödül Gecesi!