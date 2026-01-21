Demet Akalın’dan "Vize" İsyanı! "30 Yıllık Sanatçıyım, Neden Yeşil Pasaportum Yok?"

Magazin dünyasının sivri dilli ve dobra ismi Demet Akalın, vize krizlerinin gündemden düşmediği şu günlerde sanat dünyasının sesi oldu. Mühendis, mimar ve kabin memurları gibi çeşitli meslek gruplarına yeşil pasaport verilmesini öngören kanun tekliflerini gören Akalın, sosyal medya hesabından yetkililere seslendi.

"Sosyal Sorumlulukta En Öndeyiz!"

Akalın, sanatçıların toplumsal olaylardaki duyarlılığına ve mesleki tecrübelerine dikkat çekerek, vizesiz seyahat imkanının kendilerine de tanınması gerektiğini savundu. Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Biz sanatçılar 30. yılımızı kutluyoruz, tüm sosyal sorumluluk işlerinde başı çekiyoruz. Biz neden yeşil pasaport alamıyoruz? Bu bizim hakkımız değil mi?"

Meclis Gündemi Hareketli

Demet Akalın’ın bu çıkışı, TBMM’ye sunulan yeni yasa tekliflerinin hemen ardından geldi. 2026 yılı başında Meclis koridorlarında konuşulan pasaport düzenlemeleri şunları kapsıyor: