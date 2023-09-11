Advert

Demet Akalın'dan ters köşe

Her yıl eğlenceli şarkılarıyla yaza damgasını vuran Demet Akalın bu sene konser çalışmalarına ağırlık vermeyi tercih edip stüdyoya girmemişti. Akalın bu kez yazın değil sonbaharın ilk hitini yaptı. “Bana Yolla” şarkısı 15 Eylül’de dinleyiciyle buluşuyor…

Demet Akalın'dan ters köşe
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-09-2023 17:04

“Demet Akalın şarkı çıkarmadan yaz başlamaz” dense de sayısız hit şarkının sahibi Akalın bu yıl geleneği bozmuştu. Yoğun konser çalışmaları nedeniyle bir yaz şarkısı yayınlamayan Akalın bu kez ters köşe yaptı ve “Yazı ben kapatıyorum” dedi. Pop müziğin kraliçesi Demet Akalın yeni şarkısı “Bana Yolla”yı 15 Eylül’de tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluşturuyor.

Sözü ve müziği Cansu Kurtçu ve Murat Yaprak’a ait olan “Bana Yolla”nın klibi de hazır. Şarkıyla ilgili tüm hazırlıklarını tamamlayan Demet Akalın klip çekiminin ardından sezonun yorgunluğunu atmak için Miami’ye gitti. Buradaki tatili bitince New York’a geçecek olan Demet Akalın yeni sezona bomba gibi girecek.

 

Benzer Haberler
Mustafa Ceceli: Mustafa Ceceli: "Ben çocuk işinden emekli oldum"
Berk Oktay: Son nefesime kadar seninle... Berk Oktay: Son nefesime kadar seninle...
Ünlü oyuncu Deniz Çakır evlendi Ünlü oyuncu Deniz Çakır evlendi
Oğuzhan Koç: Kendi sağlığım için düzenli spor yapıyorum Oğuzhan Koç: Kendi sağlığım için düzenli spor yapıyorum
Barış Arduç soluğu sporda aldı Barış Arduç soluğu sporda aldı
Hadise'nin klip partneri beli oldu! Hadise'nin klip partneri beli oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Vay ben duymadım bilmiyorum demeyin! 5 gün içinde bankalara başvurmayanın tüm parası silinecek
  • 10-09-2023 10:53

Vay ben duymadım bilmiyorum demeyin! 5 gün içinde bankalara başvurmayanın tüm parası silinecek

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!
  • 05-09-2023 08:57

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur
  • 05-09-2023 20:27

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur

Siz De Yüzde 5'lik IQ'su Yüksek Kişiler Arasında Olabilirsiniz! Hemen Kurbağaya Bakın
  • 07-09-2023 23:33

Siz De Yüzde 5'lik IQ'su Yüksek Kişiler Arasında Olabilirsiniz! Hemen Kurbağaya Bakın

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman yeni bir aşka yelken mi açtı? O kare sosyal medyayı salladı
  • 06-09-2023 14:02

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman yeni bir aşka yelken mi açtı? O kare sosyal medyayı salladı