Demet Akalın’dan Sürpriz Hamle: Yıllardır Küs Olduğu İrem Derici’ye Zeytin Dalı Uzattı!

Her yaptığı ve söylediği olay olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, yıllardır aralarının açık olduğu meslektaşı İrem Derici’ye yönelik sürpriz bir barışma hamlesi yaptı. İkilinin arası, bir dönem Twitter'daki beğeni olayları nedeniyle açılmıştı.

İrem Derici "Anlaşamıyoruz" Demişti

Kısa süre önce bir YouTube programına konuk olan İrem Derici, Demet Akalın ile anlaşamadığını ancak Akalın’ın Sefo ile yaptığı düetin "yılın şarkısı" olduğunu belirterek profesyonel bir takdir göstermişti.

Akalın’dan Karşılık: "Hepinizi Seviyorum İrem Dahil"

İrem Derici’nin bu sözlerinin ardından, kendisine ait bir video editi alıntılayan Demet Akalın’dan beklenmedik bir barışma mesajı geldi. Akalın, yaptığı paylaşımda net bir ifade kullandı:

"Hepinizi seviyorum İrem dahil."

Bu hamle, Demet Akalın’ın magazin gündemindeki küslüklere son verme adımlarının sonuncusu oldu. Akalın, geçtiğimiz günlerde de yine uzun zamandır küs olduğu Berkay ile barışmıştı.