Demet Akalın’dan Sürpriz Hamle: Yıllardır Küs Olduğu İrem Derici’ye Zeytin Dalı Uzattı!

Yıllardır küs olan Demet Akalın, sosyal medya üzerinden İrem Derici’ye zeytin dalı uzattı. Akalın, paylaşımında "Hepinizi seviyorum İrem dahil" yazdı.

Demet Akalın’dan Sürpriz Hamle: Yıllardır Küs Olduğu İrem Derici’ye Zeytin Dalı Uzattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-12-2025 16:31

Demet Akalın’dan Sürpriz Hamle: Yıllardır Küs Olduğu İrem Derici’ye Zeytin Dalı Uzattı!

Her yaptığı ve söylediği olay olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, yıllardır aralarının açık olduğu meslektaşı İrem Derici’ye yönelik sürpriz bir barışma hamlesi yaptı. İkilinin arası, bir dönem Twitter'daki beğeni olayları nedeniyle açılmıştı.

İrem Derici "Anlaşamıyoruz" Demişti

Kısa süre önce bir YouTube programına konuk olan İrem Derici, Demet Akalın ile anlaşamadığını ancak Akalın’ın Sefo ile yaptığı düetin "yılın şarkısı" olduğunu belirterek profesyonel bir takdir göstermişti.

Akalın’dan Karşılık: "Hepinizi Seviyorum İrem Dahil"

İrem Derici’nin bu sözlerinin ardından, kendisine ait bir video editi alıntılayan Demet Akalın’dan beklenmedik bir barışma mesajı geldi. Akalın, yaptığı paylaşımda net bir ifade kullandı:

"Hepinizi seviyorum İrem dahil."

Bu hamle, Demet Akalın’ın magazin gündemindeki küslüklere son verme adımlarının sonuncusu oldu. Akalın, geçtiğimiz günlerde de yine uzun zamandır küs olduğu Berkay ile barışmıştı.

Benzer Haberler
Sinem Kobal'a Bakü'de Coşkulu Karşılama: Hayranları Çiçek Yağdırdı! Sinem Kobal'a Bakü'de Coşkulu Karşılama: Hayranları Çiçek Yağdırdı!
Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı: Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı: "Yeni Uyuşturucu Operasyonu" İddiasına Ati242'den Yanıt!
Demet Özdemir'den Yeni Pozlar: Demet Özdemir'den Yeni Pozlar: "Havalar Nasıl Olursa Olsun Sizin Havanız Güzel Olsun"
Ece Uslu’dan İtalya Çıkarması Ece Uslu’dan İtalya Çıkarması
Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu Nişanlandı: Aile Arasında Sade Bir Törenle Evliliğe İlk Adım! Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu Nişanlandı: Aile Arasında Sade Bir Törenle Evliliğe İlk Adım!
Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı! Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!
ÇOK OKUNANLAR
Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama:
  • 02-12-2025 10:44

Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama: "Divertikül kanaması ile..."

Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!
  • 06-12-2025 17:15

Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!
  • 04-12-2025 11:31

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı
  • 05-12-2025 10:00

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı:
  • 08-12-2025 17:00

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı: "Yeni Uyuşturucu Operasyonu" İddiasına Ati242'den Yanıt!