Demet Akalın’dan Nostalji Rüzgarı: Estetiksiz Hali Gündem Oldu

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında gelen Demet Akalın, takipçilerini 90’lı yıllara götüren nostaljik bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcının kariyerinin ilk yıllarına ait estetiksiz hali, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

"Özlenen Yıllar"

Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle bağını koparmayan Akalın, geçmiş yıllara ait bir videosunu yayınlayarak hayranlarını zamanda yolculuğa çıkardı. Ünlü şarkıcı, büyük ilgi gören paylaşımına şu notu düştü:

"Özlenen Yıllar"

Akalın'ın doğal güzelliğiyle dikkat çektiği videoya takipçilerinden "Her halin ayrı güzel", "Asla yaşlanmıyorsun" gibi yorumlar gelirken, estetiksiz hali takipçilerinden tam not aldı.

Sefo’ya "Para" Sitemi: "O Sadece Espri!"

Geçtiğimiz gün Gökhan Özen’in sahnesine konuk olan Demet Akalın, rapçi Sefo ile aralarındaki "Yerinde Dur" şarkısı ve para polemiğine de açıklık getirdi. Konunun ciddiye alınmasına sitem eden Akalın, şu ifadeleri kullandı:

"Ben artık bunun esprisini vuruyorum yani. Sefo'dan para falan istemiyorum. Ona inanılmaz güzel şeyler borçluyum. Ne güzel hâlâ küçük çocuklar bizim peşimizden koşuyor 'Yerinde Dur' diye. Paramı istemiyorum, o espri ya! Allah Allah! Paramı gönder Sefo, Sefo paramı gönder."

Sefo’dan Yanıt Gecikmedi

Demet Akalın’ın sahnede yaptığı bu açıklamalara Sefo da esprili bir dille karşılık verdi. Rapçi, o anlara dair şu yorumu yaptı:

"Burada bangır bangır müzik çalıyor. Demet Abla helal para diyor. Ben anlamadım… Abla, böyle anlaştık ya"

İkilinin bu tatlı sert atışması, sosyal medyada "Yerinde Dur" şarkısının başarısının bir yansıması olarak değerlendirildi.