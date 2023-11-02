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Demet Akalın'dan ilginç itiraf: İnsanlar hoşlanmadı, bana yakışmadı!

Ünlü pop sanatçısı Demet Akalın, son şarkısı "Bana Yolla"nın Işın Karaca tarafından beğenilmemesi ve bu konudaki polemik sonrasında şarkının yazarı Cansu Kurtçu ile yaşanan olaylara ilişkin ilginç bir açıklama yaptı. Akalın, önceki gün verdiği konser sonrasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bu buluşma sırasında şarkısıyla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Demet Akalın'dan ilginç itiraf: İnsanlar hoşlanmadı, bana yakışmadı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-11-2023 09:32

Demet Akalın, birkaç ay önce "Bana Yolla" adlı yeni şarkısını dinleyicileriyle paylaşmıştı. Işın Karaca, "2. Sayfa" programına katıldığı bir röportajda, meslektaşı Demet Akalın'ın şarkısını beğenmediğini ve aralarında soğukluk olduğunu açıklamıştı. Karaca, "Arkadaşın Demet Akalın'ın 'Bana Yolla' şarkısını dinledin mi?" sorusuna, "Dinledim, beğenmedim. Konuşmuyoruz bu aralar. Niye olduğunu da bilmiyorum. Demet'ten beklentim yüksekti. Hit şarkıları belirleyen bir görevi var Demet'in, o görevi sallamayacaksın. 30 yıldır ünlü kendisi. Bir kendimize gelelim. O kendi toparlar şimdi. Demet'le anne olduktan sonra kavga etmeme kararı almıştık. Ben onun kötü gün dostu olmayı tercih ediyorum" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Bu konuya yanıt olarak, Demet Akalın ise "Oh keyfim için çıkardım, oh canım sağ olsun. Biz milletin yıllardır olmayan şarkılarına 'çok güzel' dedik ama fake hesaplardan hiç geçirmedik" şeklinde sitemkar bir mesaj paylaşmıştı.

 

"YILBAŞINDAN SONRA YAYINLAYACAĞIM"

 

Demet Akalın, en son olarak Başkent İnşaat firmasının Ankara'da Cumhuriyetimizin 100. yılı için düzenlediği temel atma ve lansman etkinliğinde sahne aldı. Etkinliğin sunuculuğunu Tuğba Özay ve Şenol İpek yaparken, sahne şovlarını gerçekleştirdi ve Okan Kurt ise DJ'lik yaptı. Demet Akalın, bu etkinlikte muhteşem bir konser verdi.

Konser sonrası basın mensuplarıyla görüşen ünlü popçu, 'Bana Yolla' adlı şarkısı için dikkat çekici bir itiraf yaptı:

"Yaz aylarında yoğun bir çalışma temposu içinde olduğum için şarkı yazma fırsatı bulamadım. Sonuç olarak, bu şarkı yaz mevsiminin sonuna kaldı. Ancak ne yazık ki, bu şarkı halk tarafından pek beğenilmedi. Bana pek uygun düşmedi. Bu nedenle, yılbaşından sonra özenle hazırlayacağım yeni bir albüm yayınlamayı planlıyorum."

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