Demet Akalın’dan Blok3’e Olay Gönderme: "Regliyim, Başım Ağrıyor!"

Demet Akalın ve Blok3 kavgası büyüyor! Demet Akalın'dan Blok3'e "regli" ve "bot" yanıtı geldi. Okurken zorlayan o paylaşımın detayları ve magazin gündemindeki bot tartışması haberimizde...

Demet Akalın’dan Blok3’e Olay Gönderme:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-01-2026 17:44

Rapçi Blok3 ile girdiği "bot basma" ve "yaş" polemiğiyle gündemden düşmeyen Demet Akalın, sosyal medya üzerinden yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Kendisine "teyze" diyen Blok3’e yanıt veren Akalın, kendine has yazım tarzıyla takipçilerini hem şaşırttı hem de güldürdü.

"Tek Başıma Savaşacak Kadar Özgüvenliyim"

Demet Akalın, müzik sektöründeki listelerin sahte dinlenmelerle (bot) manipüle edildiği iddiasını yinelerken, kendisine destek vermeyen meslektaşlarına da sitem etti. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kimseden kendim gibi bir delikanlılık beklemiyorum!! Ben tek başına savaşacak kadar kendime güveniyorum!! Ne Bangladeş ne Türkmenistan bot basıyorum."

Takipçileri Okurken Zorlandı

Demet Akalın’ın imla kurallarını ve noktalama işaretlerini hiçe sayan meşhur yazım stili bu paylaşımda da zirve yaptı. Blok3’ün kendisine "anneannemle aynı yaşta" diyerek hitap etmesine bozulan Akalın, konuyu şu sözlerle noktaladı:

  • "Teyze Oldum": "Bütün yaz bana gaz verenleri üzüntüyle izliyorum!! Herkes iyi olsun, dürüst yarışalım dedim, teyze oldum!!!"

  • Olay Kapanış: "Regliyim başım ağrıyor, daha fazla konuşmayım. Anlayan anladı!"

Polemiğin Geçmişi: Ebo ve Bot İddiaları

Tartışma, Akalın'ın Ebo lakaplı fenomenin tek bir telefonla kendisini listelerden indirdiğini iddia etmesiyle başlamıştı. Akalın, Blok3'ün başarısını "Orada başka şeyler dönüyor" diyerek sorgulayınca, ünlü rapçiden "Konuşulmak için bana laf atıyor, teyzem son primini alsın" şeklinde çok sert bir karşılık gelmişti.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Akalın'ın "regli" çıkışı sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar, "Demet Akalın'ın yazdıklarını deşifre edecek bir tercüman aranıyor" ve "Bu kadar dürüst bir açıklama ancak Demet'ten gelirdi" şeklinde binlerce yorum yaptı.

Benzer Haberler
Türk Tiyatrosunun Çınarı Haldun Dormen’den Üzücü Haber: Entübe Edildi Türk Tiyatrosunun Çınarı Haldun Dormen’den Üzücü Haber: Entübe Edildi
Nebahat Çehre’den Yürek Burkan İtiraf: Nebahat Çehre’den Yürek Burkan İtiraf: "Ölüm Korkusuyla Yaşıyorum, Vasiyetim Hazır."
Birce Akalay ve Hakan Kurtaş’tan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş’tan "Beyoğlu" Romantizmi!
Bahar Şahin’den Şeyma Subaşı’na Bahar Şahin’den Şeyma Subaşı’na "Tövbeli" Gönderme!
Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri: Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri: "Kadir’i Tavlamak İçin Görmezden Geldim!"
Batuhan Karacakaya’dan Sevgilisi Sinem Akar’a Romantik Kutlama: Batuhan Karacakaya’dan Sevgilisi Sinem Akar’a Romantik Kutlama: "En Güzel İki Yıl"
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Nesil Geliyor: Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak
  • 09-01-2026 14:34

Yeni Nesil Geliyor: Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri:
  • 12-01-2026 11:00

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri: "Kadir’i Tavlamak İçin Görmezden Geldim!"

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!
  • 07-01-2026 13:14

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!

Nebahat Çehre’den Yürek Burkan İtiraf:
  • 12-01-2026 12:31

Nebahat Çehre’den Yürek Burkan İtiraf: "Ölüm Korkusuyla Yaşıyorum, Vasiyetim Hazır."

Defne Samyeli’den
  • 10-01-2026 10:25

Defne Samyeli’den "Gizemli Sevgili" Cevabı: "Belki Vardır, Belki Yoktur"