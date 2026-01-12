Demet Akalın’dan Blok3’e Olay Gönderme: "Regliyim, Başım Ağrıyor!"

Rapçi Blok3 ile girdiği "bot basma" ve "yaş" polemiğiyle gündemden düşmeyen Demet Akalın, sosyal medya üzerinden yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Kendisine "teyze" diyen Blok3’e yanıt veren Akalın, kendine has yazım tarzıyla takipçilerini hem şaşırttı hem de güldürdü.

"Tek Başıma Savaşacak Kadar Özgüvenliyim"

Demet Akalın, müzik sektöründeki listelerin sahte dinlenmelerle (bot) manipüle edildiği iddiasını yinelerken, kendisine destek vermeyen meslektaşlarına da sitem etti. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kimseden kendim gibi bir delikanlılık beklemiyorum!! Ben tek başına savaşacak kadar kendime güveniyorum!! Ne Bangladeş ne Türkmenistan bot basıyorum."

Takipçileri Okurken Zorlandı

Demet Akalın’ın imla kurallarını ve noktalama işaretlerini hiçe sayan meşhur yazım stili bu paylaşımda da zirve yaptı. Blok3’ün kendisine "anneannemle aynı yaşta" diyerek hitap etmesine bozulan Akalın, konuyu şu sözlerle noktaladı:

"Teyze Oldum": "Bütün yaz bana gaz verenleri üzüntüyle izliyorum!! Herkes iyi olsun, dürüst yarışalım dedim, teyze oldum!!!"

Olay Kapanış: "Regliyim başım ağrıyor, daha fazla konuşmayım. Anlayan anladı!"

Polemiğin Geçmişi: Ebo ve Bot İddiaları

Tartışma, Akalın'ın Ebo lakaplı fenomenin tek bir telefonla kendisini listelerden indirdiğini iddia etmesiyle başlamıştı. Akalın, Blok3'ün başarısını "Orada başka şeyler dönüyor" diyerek sorgulayınca, ünlü rapçiden "Konuşulmak için bana laf atıyor, teyzem son primini alsın" şeklinde çok sert bir karşılık gelmişti.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Akalın'ın "regli" çıkışı sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar, "Demet Akalın'ın yazdıklarını deşifre edecek bir tercüman aranıyor" ve "Bu kadar dürüst bir açıklama ancak Demet'ten gelirdi" şeklinde binlerce yorum yaptı.