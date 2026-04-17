Demet Akalın’dan Biricik Suden’e "Laleler" Göndermesi: "İğneleri Bırak!"

Türkiye, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullara yönelik gerçekleştirilen kanlı saldırıların yasını tutarken, sanat dünyasında "duyarlılık" tartışması sert bir kavgaya dönüştü. Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden’in saldırılar karşısındaki "reaksiyonsuzluk" açıklamasına, şarkıcı Demet Akalın’dan zehir zemberek bir yanıt geldi.

Biricik Suden: "Kas Gelişimimi Riske Atamam"

Spor tutkusu ve fit görünümüyle tanınan Biricik Suden, sosyal medya üzerinden gelen "Okul saldırılarına neden tepki göstermiyorsun?" sorularına verdiği yanıtla şoke etti. Suden, negatif enerjinin vücuduna zarar vereceğini savunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum."

Suden'in bu açıklaması, bir öğretmen ve öğrencilerin hayatını kaybettiği bir ortamda "bencilce" bulunarak sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına yol açtı.

Demet Akalın: "Toprak Olacak Kaslarını Düşünmen Rezillik"

Gündeme dair sert çıkışlarıyla bilinen Demet Akalın, Biricik Suden’in bu sözlerini duyduğunda adeta ateş püskürdü. Mazhar Alanson'un eşi için yazdığı meşhur "Sarı Laleler" şarkısına atıfta bulunan Akalın, Suden’e sert bir dille yüklendi:

"Adına laleler şarkısı yazılan kadın, bir an önce iğneleri bırak. Gerçekten insanların acıları varken toprak olacak o kaslarını düşünmen büyük rezillik! Biraz merhamet! Umarım Batu Hoca seni o spor salonundan kovar!"

"Bu İkonu Nasıl Koyabildin?"

Akalın, Suden'in paylaşımının sonuna eklediği ":P" emojisine de dikkat çekerek, yaşanan trajedi karşısında bu kadar lakayıt bir tavır sergilenmesini "vicdansızlık" olarak nitelendirdi. Akalın'ın "Şampiyon bir baba bunu yapar" diyerek Suden’in spor hocasına yaptığı çağrı da sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Kahramanmaraş’ta Ayla Kara öğretmenin ve 9 öğrencisinin katledildiği saldırının yankıları sürerken, iki ünlü isim arasındaki bu "kas vs. merhamet" tartışması magazin gündemini ikiye böldü.