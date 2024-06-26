Demet Akalın’dan bikinili paylaşım!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçirdiği operasyonla yağlarını aldırarak ve kilo vererek eski fit günlerine geri döndü. Akalın, 6 kilo yağ aldırdıktan sonra 11 kilo verdi. Yeni görünümüyle dikkat çeken şarkıcı, sarı saçları ve değişen sahne tarzıyla da hayranlarının beğenisini kazandı.

Yaz sezonunu açan Demet Akalın, bikinili pozlarını Instagram'da paylaşarak takipçilerini sevindirdi. Paylaşımlarıyla büyük ilgi gören Akalın, fit vücudu ve özgüveniyle dikkat çekti. Şarkıcının bikinili fotoğrafları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyada sıkça yaptığı paylaşımlar ve verdiği pozitif mesajlarla takipçilerini motive eden Akalın, yeni görünümüyle yaz sezonunun keyfini çıkarıyor.